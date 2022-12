Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jandino Asporaat blij in Netflix-kerstfilm De Familie Claus 3: ‘Kerst op Curaçao? Weinig aan…’

Jandino Asporaat als ienmieniemensje en hulpje van de kerstman? Kan gewoon. In de jaarlijkse Netflix-kerstfilm De Familie Claus, na twee succesvolle voorgangers al weer toe aan nummer 3. Reden voor een telefoontje met de acteur, stand-up comedian, tv-presentator en wat al niet meer, die over zijn deelname in de film even met de kenners – zijn kinderen – moest overleggen.

Is Jandino Asporaat (41) een echte kerstfreak eigenlijk? En viert hij het met gezin weleens op Curaçao, daar waar hij geboren werd? Dat willen we weten natuurlijk, net als hoe hij terugkijkt op de bijzondere opnames van De Familie Claus 3, iets wat Asporaat niet eerder meemaakte. Vanaf vandaag is de kerstfilm voor het hele gezin voor Netflix-kijkers in Nederland, België en Frankrijk te zien.

Jandino Asporaat geniet na van Bon Bini Holland

Jandino Asporaat zat nog niet lang geleden ook al tegenover Metro. Het gesprek ging toen over Bon Bini Holland 3, het zoveelste bioscoopsucces van Asporaat en collega’s. Bon Bini Holland 3 werd de eerste platinafilm in ons land van dit jaar (meer dan 400.000 bezoekers) en won ook de Gouden Kalf ‘beste film’ volgens het publiek.

Voorwaar niet slecht, meneer Asporaat.

Jandino Asporaat: „Ja, we zijn gelukkig. Dat Gouden Kalf was de vierde al, voor de Bon Bini-reeks. Nu weet ik dat ik iets goed heb gedaan. Het was telkens een erkenning van het publiek en voor mij is dat de belangrijkste prijs. Ik kan nu met een gerust hart wachten op de Familie Claus 3, iets totaal anders voor mij. Daarvan kan het héle gezin genieten.”

🎄 Het verhaal van De Familie Claus In De Familie Claus 3 organiseert mama tot grote schrik van opa en Jules (grootvader en kleinzoon zijn ‘de echte kerstmannen’) een skivakantie in de bergen. Zij wil de familie net zoals vroeger wat dichter bij elkaar te brengen. Er zit voor opa (Jan DeCleir) en Jules (Mo Bakker) niets anders op dan stiekem vanuit het hotel te opereren, wat de bedoeling om ‘samen te zijn’ niet echt bevordert. Met hun magische sneeuwbol vertrekken de twee regelmatig naar de Noordpool. Mama (Bracha van Doesburgh) begrijpt er niets van en ook Noor mist haar grote broer. Dus doet ze wat ieder klein zusje of broertje in dat geval doet: haar broer overal volgen, openlijk én stiekem. Tot het onvermijdelijke gebeurt en Noor de kerstwereld ontdekt. Dan is de chaos compleet. Want waarom zou zij geen kerstvrouw mogen zijn, net zoals haar grote broer?

Is de Familie Claus 3 je Netflix-debuut?

„Op filmgebied wel. Eerder heb ik wel een Netflix-original van een theatershow gehad. Dat was erg tof. Als je dan op Netflix komt, merk je gelijk hoe het publiek reageert. Dat je echt wat presteert. Maar De Familie Claus 3 is het filmdebuut dus. Heel leuk.”

Kinderen enthousiast over De Familie Claus

Kende jouw gezien De Familie Claus 1 en De Familie Claus 2 al (een Metro-recensie van de tweede vind je hier)?

„Ja joh! Ik doe dit soort dingen vooral als de kinderen enthousiast zijn en heb dus overleg gehad met de twee oudsten, Elijah (11) en Amy-Lee (8) (Jandino Asporaat en zijn Shirley hebben ook nog een zoontje, Nió Nature van 1 jaar, red.). Zij reageerden met ‘jááááá’ en ‘wil willen ook!’, wij zijn toch al klein’.”

Met dat laatste bedoelt Jandino Asporaat dat hij een van de kleine wezentjes speelt, de hulpjes van de kerstman. Zelf is hij de drukke vrolijke vreemde eend in de bijt, type grote mond klein hartje, met een gekke wilde haardos en een puik kleurig pak. De andere drie zijn Josje Huisman (spring in het veld), Eva van der Gucht (paniekzaaier) en Stefaan Degand (een echte sul).

Je scoort even punten thuis.

„Ja, absoluut. Ik weet in ieder geval wie er gaan kijken.”

Jandino Asporaat in een groene bunker

Je hebt alleen geacteerd in een studio in het Belgische Vilvoorde, voor een groen scherm. Is dat raar voor een acteur?

„Ongelóóflijk raar. Ik heb alleen maar in een volledige groene bunker gestaan. Je weet eigenlijk niet waar je in de film staat. De regisseur vertelt het wel hoor. Zo van ‘je staat nu op een bureau voor dat en dat personage’. Of: ‘Je staat nu buiten in de sneeuw’. Maar ja, om je heen is alles groen en je praat tegen tennisballetjes. Het is raar dat je helemaal niets terugkrijgt, terwijl ik gewend ben aan interactie. Het gaat daarom alleen maar om het gebruiken van je fantasie. Ik vond het bijzonder om te doen en het was zeker niet gemakkelijk. Maar ja, voor alles is een eerste keer hè en ik geloof dat het wel gelukt is. De uiteindelijke scènes waren een grote verrassing en superleuk voor me, toen ik ze zag.”

Ik wil niet te veel verraden, maar jouw personage – hoewel geen hoofdrol – heeft uiteindelijk misschien wel het belangrijkste aandeel in De Familie Claus 3, als kerstmis voor de hele wereld gered moet worden.

„Laten we daar niet over uitweiden, inderdaad. Maar mijn kinderen zijn het met je eens, die vinden dat sowieso.”

In De Familie Claus is de kerstman altijd een Vlaming. Best leuk eigenlijk…

„Ja toch? Maakt ook niet uit, maar hoe verder iets van mijn bed is, des te leuker ik het vind. Iemand met een Rotterdams accent zou ik eerlijk gezegd geen kerstman vinden, maar zo’n Belg… Ja, Jan DeCleir is goed gecast. Hij lijkt wel op de kerstman, ik geloof hem gewoon.”

Heb je door die groene bunker de andere acteurs eigenlijk wel ontmoet?

„Niemand… op één na, Josje Huisman. Met haar heb ik gespeeld. Amber Metdepenningen, die de jonge dochter van het gezin speelt, heb ik ontmoet. Met haar heb ik ervaringen gedeeld. Dat meisje is een groot talentje.”

In november al kerst bij Jandino Asporaat

Ben je een kerstman eigenlijk, een echte liefhebber?

„Jaaaa. Vandaag (het is nog november als Metro Jandino Asporaat spreekt, red.) zetten we de verlichting buiten. Dan komt er een bedrijf langs en wordt het hele huis volgehangen, dat doen we elk jaar. De kerstsfeer zit er hier al vroeg in. Met kerst zelf nodigen we veel mensen uit en maak ik van alles. Heerlijk vind ik dat. Gevulde kalkoen, nasi, stoofperen, aardappelsalade, alles. Ik kook dan of mijn leven er vanaf hangt en doe echt mijn best.”

Heb je Kerstmis ook weleens gevierd in de zon op je geboortegrond, Curaçao?

„Dit jaar doen we dat toevallig. Drie of vier dagen voor kerst komen we op Curaçao aan. We vieren het dan ook groots, maar ik vind het eigenlijk weinig aan. Nu zijn we meestal in Nederland, maar vroeger niet. Dan zaten we met kerst op het strand. Er liepen dan allemaal dames met kerstmutsen op door het zand en op de achtergrond hoorde je I’m dreaming of a White Christmas. Dat klopt niet, dat vind ik nou net niks aan. Bij kerstmis horen leuke films, gezelligheid, eten en de hoop dat er eindelijk eens sneeuw valt. Nou, één ding weet je op Curaçao zeker: dat laatste gebeurt niet. In Nederland kán het tenminste gebeuren. En dan neem ik zelfs natte sneeuw voor lief.”

Gaat De Familie Claus 3 in huize Jandino Asporaat wel op, ook al schijnt dit jaar de zon?

„Dat weet ik wel zeker, hahaha. Dat weet ik helemaal zeker.”

De Familie Claus 3 is nu op Netflix te zien.