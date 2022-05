Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

SBS6 produceert ‘Een Jaar Van Je Leven’ en het lijkt op Utopia en Big Brother – maar dan heftiger

Fan van Utopia en Big Brother? Dan hebben wij goed nieuws voor je, SBS6 komt namelijk met een soortgelijk programma. Het programma heet Een Jaar Van Je Leven.

In dit programma gaan veertig deelnemers een jaar lang (!!) wonen op een plek waar alleen basisvoorzieningen zijn en ze dus een eigen bestaan opbouwen. De hoofdprijs is 1 miljoen.

Zou jij dat kunnen?

Een jaar van je leven

Het jaar begint met veertig deelnemers en dit worden er steeds minder. Er komen geen nieuwe deelnemers in Een Jaar Van Je Leven. Er is op de plek van de opnames geen contact mogelijk met de buitenwereld. Dat betekent een jaar lang zonder familie en vrienden leven.. Door middel van opdrachten kunnen de deelnemers geld winnen voor de huishoudpot. Is deze pot leeg? Dan mogen ze geld gebruiken van de prijzenpot. Dit betekent wel dat de winnaar er met minder geld van door kan gaan. Wij voorspellen dat dit nog wel eens wat ruzies kan gaan opleveren.

Elimineren

Niet iedereen kan die 1 miljoen euro winnen. Daarom moeten de deelnemers van Een Jaar Van Je Leven opdrachten doen om elkaar te elimineren. Zo blijven er twee deelnemers over en tussen die twee gaat het écht. Denk je nu ‘Dit is echt wat voor mij’ en ben jij in staat om een jaar lang samen te werken, te onderhandelen en te strijden? Dan hebben wij goed nieuws. Je kan je namelijk nog aanmelden voor het programma. Meld je dan snel aan voor Een Jaar Van Je Leven en misschien win jij wel die ultieme prijs van liefst 1 miljoen euro. Aanmelden kan via de website van Talpa.

Momenteel loopt bij SBS6 ook al een strijd om 1 miljoen. In Million Dollar Island zitten de deelnemers nu in de eindfase. Het programma is geen groot succes, maar heeft wel zo’n half miljoen trouwe kijkers op de zondagavond. Presentator Dennis van der Geest zei over Million Dollar Island tegen Metro: „Het is chaos en een bizar experiment.”