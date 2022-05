Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rookmelder al snel verplicht in huis… maar bijna niemand heeft er eentje

Een op de zes Nederlanders heeft nog geen rookmelder in huis. Maar moeten we dat – hoe veilig ook – niet zelf weten dan?

Nee. De overheid heeft de rookmelder in je woning per heel snel verplicht gesteld. Vanaf 1 juli 2022 moeten we er allemaal minimaal één op elke verdieping van een huis te hebben. Die warmtepomp ‘van Hugo de Jonge’ waar het deze week veelvuldig over ging, gaat over het jaar 2026. Maar de verplichte rookmelder moeten we dus al over vijf weken hebben.

Rookmelder werkt bij veel mensen niet

Nog meer ‘slecht nieuws’ over Nederlanders en rookmelders: de melder werkt bij ongeveer een derde van de mensen die er wel één hebben hangen niet. Vooral omdat de batterij van de brandwaarschuwers leeg is en niet vervangen is.



De voornaamste reden om rookmelders niet te nemen, is dat mensen er gewoon niet aan denken. Dat blijkt vandaag uit een analyse van de WoonMonitor van verzekeraar Interpolis. Ook speelt mee dat driekwart van de Nederlanders zich nauwelijks zorgen maakt over brandgevaar. 90 procent voelt zich veilig in het eigen huis. Ook kunnen mensen een rookmelder irritant vinden. Ze (of we) denken dat deze vaak onnodig afgaat, bijvoorbeeld door koken of douchen.

Nog flink werk aan de winkel

„Het zijn opvallende resultaten die aangeven dat er nog werk aan de winkel is”, zegt Patty Jansen, gedragsonderzoeker bij de verzekeraar. Jansen is gepromoveerd op preventieve maatregelen tegen brand of inbraak aan de TU Eindhoven. „Een rookmelder aanschaffen doe je niet omdat het verplicht is, maar alleen voor jezelf. Door een rookmelder kun je snel handelen bij brand. Zo’n apparaatje kan het verschil maken tussen leven en dood.”

Als mensen wel een rookmelder thuis hebben, betekent dit niet dat ze die ook daadwerkelijk opgehangen hebben. Jansen: „Opvallend is dat een deel van de Nederlanders rookmelders nog in de verpakking thuis heeft liggen.”

🔥 7 preventietips Hoe voorkom je brandschade? 1. Abonneer je op een schoorsteenveegservice 2. Zorg voor een overspanningsbeveiliging voor meterkast en stekkerblokken 3. Voer een woningcheck uit met de brandweer-app 4. Installeer een slimme, koppelbare rookmelder 5. Stap over op nepkaarsen 6. Ontdoe je droger van stof met de ‘drogerstofslang’ 7. Heb een brandblusser in huis. Meer tips en uitgebreider lezen? Dat kan hier.