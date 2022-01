Dit zijn de eerste acht bewoners en het huis van Big Brother 2022

Het was best stil in de aanloop naar Big Brother 2022. Vanavond gaat het echter, hoopt RTL in elk geval, flink los. De eerste aflevering van anderhalf uur is zowel op RTL 4 als RTL 5 te zien. Big Brother is vanaf morgen alleen op laatstgenoemde zender en Videoland te volgen.

Vorig jaar keerde het reality-programma na vijftien voor Nederland Big Brother-loze jaren terug. De aftrap was met 1,3 miljoen kijkers veelbelovend. Daarna zakte het aantal kijkers snel, maar 400.000 mensen bleven het programma dagelijks trouw. Wie Metro vooral bijbleef, is ‘Terror Theo‘. Jill Goede uit Amsterdam werd van de Vlaamse en Nederlandse deelnemers echter de grote winnaar en ging met ruim 70.000 euro naar huis.



Luxe in Big Brother, maar ook schaarste

Hierboven zie je het aangepaste en in vergelijking met vorig jaar luxere huis van Big Brother 2022. Je wordt in het onderkomen bij de Johan Cruijff ArenA rondgeleid door de twee presentatoren, Geraldine Kemper en Peter Van de Veire. Het huis wordt dan wel luxer genoemd, maar RTL belooft ook: „Het wordt onvoorspelbaarder, spannender en schaarser dan ooit tevoren.”



Acht deelnemers bij start Big Brother

Big Brother gaat net als vorig jaar met vier Nederlanders en vier Vlamingen van start. We stellen de acht deelnemers aan je voor.

• 1. ‘Clown’ Dimitri, 26 jaar (Kampenhout, België)

De altijd vrolijke Dimitri werkt als commercieel directeur bij het bedrijf van zijn vader. In het weekend is hij te vinden op het voetbalveld, waar hij de sterren van de hemel speelt. Niet alleen op het veld, maar ook naast het veld steelt Dimitri graag de show. Met een biertje in zijn hand staat hij graag op de dansvloer. Hij ziet zichzelf als de clown van de groep en zal deze rol in het Big Brother huis ook graag op zich nemen.

• 2. ‘Paracetamol’ Grace, 35 jaar (Breda, Nederland)

Toen haar moeder tijdens Braziliaanse carnaval verliefd werd op een Nederlandse man, is Grace met haar meeverhuisd naar Nederland. Al van kleins af aan volgt Grace de Braziliaanse en later ook de Nederlandse versie, dus ze is met recht een superfan te noemen. Grace is op haar vijftiende moeder geworden en heeft veel obstakels overwonnen in haar leven. Dat heeft haar tot een sterke, onafhankelijke vrouw gemaakt. Met haar sprankelende persoonlijkheid en haar passie voor dansen, zal zij voor positiviteit en gezelligheid in het huis zorgen. Grace zegt: „Ik ben een beetje als een paracetamol: of je slikt mij door, of je blijft een beetje zo pijn lijden.”

• 3. ‘Kwebbelkous’ Kitty, 58 jaar (Aalten, Nederland)

De van oorsprong Amsterdamse Kitty is een zorgzame kwebbelkous uit Aalten, die niet op haar mondje gevallen is. Ze heeft haar hele leven hard gewerkt en in haar eentje vier zoons grootgebracht. Kitty heeft zich altijd moeten bekommeren om anderen, maar door dit avontuur aan te gaan kiest ze eindelijk eens voor zichzelf. Kitty mag dan misschien de oudste zijn, maar wil laten zien dat ze zeker niet de zwakste is. In De Telegraaf zei zij daar vanmorgen over: „Ik ben geen suf oud wijf met een oversized bloemetjesjurk en gezondheidssandalen. Ik sta volop in het leven.”

• 4. ‘Mamaatje’ Nouchine, 25 jaar (Gent, België)

Met haar grote glimlach zal Nouchine veel harten weten te veroveren. Ondanks haar jonge leeftijd ziet ze zichzelf als een echte moeder en wil ze zich over anderen ontfermen („ik ben echt een beetje het mamaatje van het huis”). Niet alleen thuis staat ze voor iedereen klaar, ook als verpleegkundige is ze voor haar patiënten dag en nacht bereikbaar. Nouchine is altijd vrolijk en goedgezind, uitgesproken en houdt haar mening niet voor zich. Eerlijkheid is heel belangrijk voor haar. Nouchine is helemaal klaar om de uitdagingen van Big Brother aan te gaan.

Ook deze vier deelnemers stappen het Big Brother-huis binnen

• 5. ‘Pokerface’ Peter, 56 jaar (Hasselt, België)

Deze modieuze man neemt geen blad voor de mond. Peter gaat graag opvallend en mooi gekleed door het leven. Hij is 56 jaar, maar voelt zich niet zo. Samen met zijn man en zoon geniet hij elke dag van het leven. Mode is een belangrijk onderdeel in Peters leven: hij werkt al jaren in de verkoop. Momenteel werkt hij in een schoenenwinkel, waar hij mensen voor zich weet te winnen. Dit zal hij zeker toepassen in het huis. Wie op hakken wil leren lopen, klopt bij Peter aan. Hij weet alle tips & tricks. Verder meldt hij: „Ik heb een heel goede pokerface.”

• 6. ‘Sympathieke bad boy’ Sercan, 28 jaar (Tessenderlo, België)

Sercan is een zelfverzekerde, avontuurlijke, sympathieke gast met een bad boy randje. Hij is al jaren fan van het programma en ziet het hele concept als een ware uitdaging. Sercan woont bij zijn moeder in Limburg en werkt als magazijnmedewerker bij een groot sportmerk. Het liefst trekt hij de wereld rond met zijn rugzak, op zoek naar nieuwe mensen en avonturen. Hij heeft al over heel de wereld gereisd, maar ziet Big Brother als de reis van zijn leven. Zijn voornemen: „Ik wil eerst en vooral het vertrouwen van de andere bewoners voor mij winnen.”

• 7. ‘Vitale oude ziel’ Tobias, 26 jaar (Den Haag, Nederland)

Tobias is charmant, supersportief en gaat een uitdaging niet uit de weg. Hij woont al zijn hele leven in Den Haag, dichtbij het strand, waar hij graag naartoe gaat om te surfen. Als coach inspireert hij graag anderen met zijn gezonde levensstijl. Na een burn-out te hebben gehad, stapt hij nu topfit over de drempel van het Big Brother-huis. „Ik ben een vitale jongeman, maar heb een oude ziel.”

• 8. ‘Modepopje’ Vera, 26 jaar (Vlissingen, Nederland)

Vera is geboren en getogen in een klein dorpje in Zeeland. In het dagelijkse leven werkt ze in een parfumerie waar ze klanten adviseert over schoonheidsproducten. Vera is graag bezig met haar uiterlijk en wordt vaak bestempeld als modepopje. In het verleden heeft ze aan verschillende Miss-verkiezingen deelgenomen en is ze er meerdere keren met de winst vandoor gegaan. Als het aan Vera ligt zal dat bij deze uitdaging niet anders zijn. Ze is fanatiek en erop gebrand te winnen en zegt: „Ik ben iemand die liever de gok waagt dan op safe te spelen.”

Waar is Big Brother 2022 te zien?

Vanaf vandaag (3 januari) is Big Brother elke werkdag om 20.30 uur en elke zaterdag om 20.00 uur te zien bij RTL 5 en Videoland en vandaag eenmalig ook op RTL 4. Bovendien zijn er 24/7 livestreams te bekijken bij Videoland.