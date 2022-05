Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dodenherdenking Dam indrukwekkend, maar ook Ahoy muisstil bij Vrienden van Amstel LIVE

Overal in Nederland was het gisteravond om 20.00 uur twee minuten stil tijdens de Nationale Dodenherdenking. De na twee coronajaren stampvolle Dam in Amsterdam was indrukwekkend, maar dat gold voor meer plekken. In deze video zie je bijvoorbeeld hoe het in Rotterdam Ahoy bij Vrienden van Amstel LIVE was.

Het muziekevenement is twaalf avonden lang in de poptempel in de Maasstad te zien en te horen (Metro zag de eerste, met onder meer Davina Michelle, Danny Vera, DI-RECT, Guus Meeuwis en Chef’Special). Maar te horen was er gisteravond om 20.00 uur in Ahoy natuurlijk even niets.

Artiesten in publiek tijdens Dodenherdenking

Kort voor de start van Dodenherdenking luisterden 15.000 Vrienden van Amstel LIVE-bezoekers naar spoken word en verschenen er zwartwitfoto’s op LED-schermen. Daarna werd het muisstil. Mooi om te zien: de artiesten hadden zich verspreid over Ahoy tussen het publiek begeven.

Het spoken word-gedeelte is in de video wat moeilijk te verstaan. Dit is de tekst, geschreven door Typhoon.

Stilte.

Elk woord is er een teveel.

Het is zoveel meer dan het gebrek aan geluid.

Het brengt emoties, het doet nadenken.

Het geeft berusting. Het brengt ons thuis.

Mooie mensen. Kijk eens om je heen en zie mooie mensen.

Kijk ons eens het leven weer vieren.

En terecht.

Maar…

Wie of wat ben jij verloren?

Elk jaar op 4 mei beseffen we hoe lang 2 minuten kunnen zijn.

2 minuten.

8 tiktok filmjes,

6 vakanties,

3 baby foto’s,

14 perfect gekozen outfits,

4 likes. 3 dm’s.

Eén telefoontje want al veel te lang niet gesproken.

Eén ‘och had ik maar’,

een ‘waarom jij?’

‘ik kan het niet geloven’.

En als de stilte wordt doorbroken is het niet

alsof er geen oorlog meer is.

Dat wat zo ver weg leek, is nu zo dichtbij.

Elke tijd kent zijn strijd, elke plek z’n gevecht.

We hebben een keuze in hoe we na die stilte met elkaar spreken

Liever herstellen dan doorgaan in de leegte.

En in plaats van je stem te gebruiken om te klagen.

Spaar je adem,

gebruik het om de lucht te klaren met degene naast je.

Laten we lief zijn voor elkaar.

We kunnen proosten, we kunnen feesten

Laat ons wat vaker sorry zeggen

Zodat Dit Nooit Meer

Ook echt niet meer wordt vergeten.

