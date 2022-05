Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lang Leve de Liefde-kandidaat teleurgesteld in date: ‘Ik wil een lekker wijf’

Soms klikt het, maar soms klikt het ook absoluut niet. Gisteravond zagen kijkers van Lang Leve de Liefde hoe kandidaat Leo zich nogal opzichtig stoorde aan zijn date. Tijdens een telefoontje met een vriend gooide hij al zijn frustraties eruit.

Hij noemde de 56-jarige Jeanique, de vrouw waaraan hij was gekoppeld, op een botte manier „een zware teleurstelling”. Wat hem vooral tegenstond, was haar leeftijd. „Ik wil gewoon een lekker wijf”, liet hij zijn teleurstelling duidelijk blijken tegen zijn vriend.

Lang Leve de Liefde-kandidaat: ‘Het is helemaal niks’

Rotterdammer Leo had zich zijn deelname aan het datingprogramma van SBS6, waar singles 24 uur met elkaar doorbrengen in een huis, heel anders voorgesteld. „Het is helemaal niks, man”, zei hij over de telefoon. Hij was snel naar buiten gelopen om tegen een vriend zijn frustraties te botvieren.

„Niks ten nadele van die vrouw. Ze is hartstikke aardig. Maar dit is wel een zware teleurstelling, echt”, zei hij. De vriend aan de andere kant van de lijn kon Leo alleen maar uitlachen. „En je moet nog de hele nacht blijven”, schaterde hij het uit. „Ja, lach me maar uit”, reageerde Rotterdammer Leo gepikeerd.

Leeftijd date staat Leo niet aan

De vriend van de Rotterdammer gaf hem daarna goedbedoeld advies. „Weet je Leo, maak er gewoon een gezellige avond van.” Ja, dat ga ik doen, beloofde hij. Toch was zijn vriend wel benieuwd wat Leo precies tegenstond bij zijn date.

Het ging hem vooral om de leeftijd, zo bleek later. „Ja, kijk, ik heb nooit een vrouw van 56, 57 of 60 jaar gehad. Als het iemand is zoals ik, dan moet je echt richting de 50, 48, 46 gaan. Dat soort leeftijden. Die ook drie of vier keer in de sportschool staan.”

Leo: ‘Ik wil gewoon een lekker wijf’

Ondertussen stond Jeanique nietsvermoedend in de keuken. „Weet je Leo, dit is voor jouw een goed leerproces”, was zijn vriend nog positief. Maar Leo ging daar niet in mee. „Wat heb ik daar nou aan? Ik wil gewoon een lekker wijf”, besloot hij.

Onder het fragment dat op Instagram is geplaatst, leven kijkers mee met Jeanique. Ze halen uit naar de ‘botte’ Leo. „Vreselijk om iemand zo af te serveren”, vinden ze.