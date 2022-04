Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom terugkeer Vrienden van Amstel LIVE zo lekker is (en een record op komst!)

Twaalf shows Vrienden van Amstel LIVE, 180.000 breed lachende feestgangers in totaal… wie had dat maanden terug kunnen denken? Ja, het is lekker dat sinds gisteravond de voor even grootste kroeg van Nederland weer terug is. Dit uit z’n voegen gebarsten evenement (maar absoluut geen ruïne, integendeel) kon gisteren trots ook een toekomstig record presenteren.

Over het record in een kader verderop meer. Metro bezocht Vrienden van Amstel LIVE gisteren met 15.000 in het oranje uitgedoste anderen. En zet op een rij waarom deze concertreeks van ruim drie uur met bijna dertig artiesten weer zo heerlijk – en geslaagd – is.

Na ruim twee jaar weer Vrienden van Amstel LIVE

De rij had veel langer kunnen zijn, maar goed: we moeten kiezen. Voor wie nog naar de komende elf concerten vanaf morgen gaat… pas op, spoilers.

• Gewoon, omdat het er weer is

Simpel, omdat Vrienden van Amstel LIVE er weer is. ‘Vrienden, welkom terug’, staat er buiten op elk rood bouwhekzeil. In januari en februari 2020 was dit enorme meezing-café een van de laatste massa-evenementen voordat corona de boel op slot gooide. Metro was er toen bij en kon ook pas na ruim twee jaar weer terugkeren. In januari van dit jaar leek het voor Machiel Hofman van organisator Tribe en zijn mensen goed te komen. Wekenlang was er gebouwd, artiesten waren er klaar voor… maar ook toen moest de deur van Ahoy weer dicht. In allerijl werd voor het eerst nu een voorjaarseditie in elkaar gesleuteld en die is nu begonnen. Met mensen die er al jaren bij zijn. Denk aan Guus Meeuwis, DI-RECT, Miss Montreal en Nick & Simon, hoewel eerstgenoemde net als Chef’Special gisteravond door ziekte afwezig was. En zes debutanten: Davina Michelle, Danny Vera, Lucas & Steve, Emma Heesters, Rolf Sanchez en Flemming.

De afwezigheid van de Vrienden van Amstel LIVE leverde nog wel iets moois op: een nieuw vriendenteam, The Streamers. Via online concerten vermaakten zij in coronatijden miljoenen mensen thuis. In september zijn The Streamers live te bezoeken, drie keer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dat is haast vanzelfsprekend uitverkocht. Ook de Vrienden van Amstel LIVE is standaard uitverkocht. Soms al een jaar vooraf, terwijl de eerste show van dat jaar nog moet beginnen.

• Eerbetoon aan Henny Vrienten

Flexibiliteit is de Vrienden van Amstel LIVE niet vreemd, ook dit jaar niet. Door de eerder genoemde zieken moesten acts worden omgegooid en maandag kwam ook het bericht van het overlijden van Hennie Vrienten van Doe Maar. Om zo’n pop-icoon konden ze in Ahoy niet heen. Smoorverliefd werd in het programma gesleuteld en met bijna alle artiesten werd een verdiende ode aan deze grootheid gegeven. Niks overdreven, ‘gastheer’ Simon Keizer kondigde de hommage slechts aan met „Hennie, deze is van ons, voor jou”. Het roze en gifgroen van het zo geliefde album Skunk op de achtergrond, missie geslaagd (en massaal meegezongen). Dat Smoorverliefd werd gevolgd door Soldier On van DI-RECT met honderden smartphone-lichtjes vanuit het publiek, maakte de boel alleen nog maar indrukwekkender.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tijdens De Vrienden Van Amstel staan álle artiesten tijdens een bijzonder eerbetoon stil bij het overlijden van Henny Vrienten. Één van de grootste hits van de band, Smoordverliefd, wordt luidkeels door de zaal meegezongen #telegraaf #vval #rotterdam #doemaar #hennyvrienten pic.twitter.com/dKxOJO3n2z — Jordi Versteegden (@volgjordi) April 26, 2022

Openingen Vrienden van Amstel LIVE

• Letterlijk uit het dak

De Vrienden van Amstel LIVE staat bekend om z’n spectaculaire openingen. Een bizarre dansact van Timor Steffens, gebruikmakend van bierkratten op een enorm LED-scherm ligt nog vers in het geheugen. Net als tig raggende gitaren in het midden van de zaal, waarna aan de andere kant de niet aangekondigde Anouk de bom ineens nog harder liet barsten. Gisteravond begon het zowaar wat ingetogen met Als Ik Je Weer Zie door Thomas Acda, Paul de Munnik, Typhoon en Maan. Het bleek slechts een voorbode op het uit het dak neerdalende dj-duo Lucas & Steve met een soort welkomsttekst die aan Welkom in de Feesttent deed denken. Onder meer Diggy Dex, Emma Heesters, Rolf Sanchez en Kraantje Pappie deden mee.

Als Guus Meeuwis – die ook optrad met Suzan & Freek – en Miss Montreal daarop meteen ‘t Dondert en ‘t Bliksemt inzetten, dan weet je dat het wel goed komt.

🙌 Record Met de jubileumeditie 25 jaar Vrienden van Amstel LIVE gaat volgend jaar januari een record uit de boeken. Gisteren gingen de 20 (!) shows in de voorverkoop en die zijn al bijna uitverkocht. Da’s geen record, maar die 20 wel. Nooit eerder stond een evenement 20 keer achter elkaar in Rotterdam Ahoy. De langste concertreeks ooit was tot nu toe in handen van Frans Bauer (18 avonden), gevolgd door Doe Maar (16) en K3 (12). Gezien het voorverkoopresultaat van gisteren is de verwachting dat het niet bij de 20 aangekondigde shows blijft.

• Geen mafklappers

Heerlijk dat Vrienden van Amstel LIVE geen rare mafklappers in het publiek heeft. Gewoon, hossende blije gasten van pak ‘m beet 20 tot 65 jaar. Er zijn nooit gekke dingen aan de hand. Ook vertrouwd: podia aan beide kanten van de zaal en loopgedeeltes in het midden van de tent. Daaraan zijn ook nog eens flink wat taps gemonteerd voor de nodige Amsteltjes. Een biertje is nooit ver weg.

Vrienden van Amstel LIVE met Willeke

• Massaal Ome Jan

De line-ups zijn de laatste jaren vooral ‘de artiesten van nu’. Goud van oud wordt echter nooit vergeten. Niet in de setlist (3J’s gaf met Paul de Munnik en Roel van Velzen bijvoorbeeld drie nummers lang een puik staaltje U2 weg), maar ook niet in de personen zelf. Dit jaar is Willeke Alberti erbij. Willeke Alberti zul je zeggen? Ja, Willeke Alberti. Mooi om te horen dat die 20 tot 65-meute nog massaal met Ome Jan kan meezingen en dat geld waarmee we op vakantie gingen. Natuurlijk kwam Samen Zijn voorbij. De grande dame genoot volop en werd beloond met een kus van Maan.

• De artiesten-combinaties

Geen nummer wordt tijdens de Vrienden van Amstel LIVE alleen door de desbetreffende artiest zelf gespeeld. Altijd doet iemand of doen meerdere anderen mee. Snelle? Met Suzan & Freek. Rolf Sanchez en Maan? Met ‘bijna iedereen’. We pikken even nieuwkomer Flemming eruit, omdat in Ahoy weer duidelijk werd hoe geliefd zijn kneiter van een hit Amsterdam toch is (en oorwurm tegelijk!). Simon Keizer – die hierbij Nick Schilder moest vervangen – en Ronnie Flex kwamen Flemming vergezellen, omdat zij zich in de hoofdstad niet zo kunnen vinden. De twee maakten er hun eigen versies over Volendam en Rotterdam van. Wie The Streamers volgt, kende het al; maar toch leuk.

Ook bij Typhoon gebeurt er altijd wat wat. Zet ‘m neer, zaal gaat los. Zijn gasten waren Diggy Dex, Kraantje Pappie, Emma Heesters en Ronnie Flex.

Even wachten tijdens Vrienden van Amstel LIVE

• Buitenaards, toch mens

Op twee grote namen moest Ahoy bij deze Vrienden van Amstel LIVE lang wachten. Op Davina Michelle bijna twee uur, op Danny Vera nog langer. Maar ja, die Davina is inmiddels een soort van buitenaards ofzo. In de Rotterdamse poptempel, waar ze vorig jaar zo schitterde tijdens het Eurovisie Songfestival, kon ze weer helemaal los… en ging ze heerlijk de fout in. „Laat je horen voor Rolf Sancheeeeeeezzzz… oh nee, die moet straks.” Waarna ze stikkend van het lachen Duurt Te Lang inzette. Davina Michelle blijkt dus ook maar een mens, maar wat was ze goed. Ook tijdens een van de bijzondere afsluitingen – we zeggen over het einde verder niets – met DI-RECT: Radar Love van Golden Earring.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Valt er dan helemaal niets te mopperen?

Ach, heus wel. Die hotdog van 7 euro, lachwekkend (al zullen we deze zomer op tal van evenementen met hogere prijzen moeten leven). Of die paar vierkante meter parkeer-asfalt waarvoor je een bespottelijke 18 euro moet neertellen (je kunt je wel online van een plekkie verzekeren). Niet lang geleden was dat 12,50 euro of een tientje.

En het ‘Ahoy, ik wil je horen’, ‘Ahoy, ik heb je nodig’, ‘Ahoy dit’, ‘Ahoy dat’ klinkt wel héél vaak. En die kinderachtige spelletjes welke kant van de zaal het hardst kan meezingen, kun je ook wel weglaten. Nee, dan liever DI-RECT met de onvervalste rocker Spike. Die roept ook wel zoiets, maar dan op zijn manier ‘deze hút moet in de lúcht’. En dat ging ie. En zal ie tijdens de 25ste editie ook weer gaan.

Wil je Vrienden van Amstel LIVE de komende dagen volgen? Dat kan via Instagram.