Kroepoekverpakkingen Lidl onder vuur vanwege ‘racistische’ elementen

Wie kroepoek koopt bij supermarkt Lidl, ziet op de verpakkingen een man met een lange snor en rijsthoed. Dat is racistisch, vindt belangenorganisatie Asian Raisins, die mensen bewust wil maken van discriminatie tegen Aziaten. De club stuurde eind vorig jaar een mail naar de supermarkt. En met succes, want Lidl gaat de illustraties aanpassen.

Dat vertelde Wesly Ye van de belangenclub gisteren op Radio 1 bij De Nieuws BV. Volgens de woordvoerder van Asian Raisins kwamen er meerdere klachten binnen over de kroepoekverpakkingen van Lidl. „Mensen vonden de illustraties aanstootgevend en niet fijn om te zien. De beeldvorming past niet meer in de huidige tijd.”

Het is niet de eerste keer dat de supermarkt kritiek krijgt. Enkele jaren geleden vielen klanten bijvoorbeeld over de feestdagenfolder van Lidl.

Kroepoekverpakking Lidl bevat ‘racistische’ elementen

Wesly Ye legde gisteren op de radio uit hoe de verpakking racistische elementen bevat. „Het lijkt een doodnormale verpakking. Maar wat opvalt is een kogelhoed en een snor. De kogelhoed is een symbool van mensen die als boer werken in Aziatische landen. Denk aan Vietnam of China.”

Maar dat is een stereotype beeld waar Aziatische Nederlanders liever niet mee geassocieerd willen worden, zegt hij. „Dat is niet meer het beeld van een Aziatisch persoon. Daarom vinden we daar wat van.”

Snor staat voor kwaadaardig persoon

Ook over de snor is de woordvoerder van Asian Raisins uitgesproken. „Dat symbool is vroeger, zo’n 100 jaar geleden, ontstaan. Er werd een fictief personage bedacht om de expansie van Azië te symboliseren.”

„Een Aziatische man met een snor stond voor een kwaadaardig persoon. In traditionelere films zie je die associatie nog altijd terug. De slechterik heeft zo’n snor”, aldus Wesly Ye op de radio.

‘Dit kan leiden tot racisme’

Dan valt presentatrice Natasja Gibbs in. „Mensen die zitten te luisteren zouden zich kunnen afvragen waar je je druk om maakt. Het gaat toch maar om een plaatje op een verpakking?”

Wesly Ye begrijpt die vraag wel. „Mensen met een niet-Aziatische achtergrond worden er niet mee geassocieerd. Maar dit is het beginsel hoe beeldvorming kan groeien tot een stereotype en uiteindelijk tot racisme en discriminatie”, legt hij uit.



De kroepoekverpakkingen van de Lidl lieten een stereotyperend beeld van Aziaten zien. Wesley Ye snapt de reactie van mensen die het niet als racistisch zien, maar zegt ook: 'Beeldvorming kan uitgroeien tot stereotype en uiteindelijk tot racisme', zegt hij in @denieuwsbv. pic.twitter.com/9htvP6pOYN — NPO Radio 1 (@NPORadio1) May 4, 2022

Kritiek op Lidl-verpakking

Hij vindt het niet nodig om zulke afbeeldingen als op de kroepoekverpakkingen in het publiek tentoon te stellen. „We willen met onze kritiek op de Lidl-verpakking ervoor zorgen dat het beeld verandert.”

Volgens hem is er nog te weinig bewustzijn hoe er naar mensen met een Aziatische achtergrond wordt gekeken. „We zijn nog altijd niet zo ver dat we gelijk zijn.”

Klachten gemaild naar supermarkt

Natasja Gibbs vertelt dat de organisatie Asian Raisins eind vorig jaar contact heeft opgenomen met Lidl. Wesly Ye bevestigt dat. „Ja, we hebben alle klachten bij elkaar verzameld en zetten die op een mail. Daarna ontvingen we een reactie. Die was eigenlijk heel positief.”

Volgens de woordvoerder van de belangenvereniging voor Nederlanders met een Aziatische achtergrond was Lidl „erg blij” met de mail. „Ze vonden dat het anders moest. In het najaar van 2021 beloofden ze het ontwerp en de illustratie op de verpakkingen te veranderen.” Hij heeft de nieuwe verpakkingen inmiddels gezien. „We zijn erg blij met de adequaatheid. Hopelijk doen andere bedrijven hetzelfde.”

Lidl gaat verpakkingen aanpassen

In de radio-uitzending werd de reactie van supermarkt Lidl voorgelezen. Die was naar eigen zeggen „niet op de hoogte van de kwetsende impact” van de verpakkingen. „We vonden het vanzelfsprekend om hier een oplossing voor te bedenken.”

Sommige oude verpakkingen zijn nog altijd terug te vinden in de winkel of online. Dat komt vanwege de doorlooptijd van de sommige producten, zegt de supermarkt. „Maar we zijn overgegaan op het aanpassen van onze kroepoekverpakkingen.”

Wesly Ye spreekt van een succes. „Hopelijk kijken nu meer organisaties naar hun verpakkingen, waarbij ze zich afvragen of het nog bij de huidige tijd past. Het zou mooi zijn als hierdoor verpakkingen of illustraties in het publiek worden aangepast, zodat Aziaten beter gepresenteerd worden.”