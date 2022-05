Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 mei dag van de Bevrijdingsfestivals: waar, welke artiesten en wie stappen er uit de helikopters?

Niet iedereen heeft vrij deze 5 mei. Heb je dat wel? Dan kun je dit jaar kiezen uit veertien Bevrijdingsfestivals, verspreid over alle provincies (Noord- en Zuid-Holland hebben er twee). Welke bekende artiesten kun je waar allemaal gratis en voor niets zien? Metro zet het op een rij.

Er zijn nóg meer Bevrijdingsfestivals trouwens, maar daarvoor je moet even op Festivalinfo kijken. Hier bespreken we de bekende festivals die zijn aangesloten bij het Nationaal Comité 4 en 5 Mei. Gelukkig zijn ze weer terug, na twee ‘Bevrijdingsfestivalloze jaren’. Wat denken van 2020 bijvoorbeeld, precies bij het bereiken van 75 jaar vrijheid?

Start van de Bevrijdingsfestivals

Premier Mark Rutte reist deze 5 mei af naar Den Bosch, waar Bevrijdingsfestival Brabant wordt gehouden. Hij ontsteekt om 13.30 uur het Bevrijdingsvuur en doet dat samen met Songfestival-winnaar Duncan Laurence. De zanger is net als Donnie, Fresku en Suzan & Freek Ambassadeur van de Vrijheid 2022. De vier artiesten vliegen met helikopters kriskras over Nederland (in het overzicht zie je welke ambassadeurs op welke Bevrijdingsfestivals te zien zijn).

Vijf voor vijf op 5 mei

Op 5 mei 2022, om 16.55 uur, vragen de Bevrijdingsfestivals aandacht voor de mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Tijdens dit 5 voor 5-moment maken sprekers uit Oekraïne op alle podia een statement en roepen ze op tot steun aan de slachtoffers van oorlog.



Bevrijdingsfestivals Noord-Nederland

Groningen

Plaats: Groningen, De Drafbaan.

Welke ambassadeur: Donnie.

Met onder meer ook: Selah Sue, Son Mieux, Frenna, Jungle by Night.

Friesland

Plaats: Leeuwarden, binnenstad.

Welke ambassadeurs: Suzan & Freek (Metro sprak het stel vorige week nog bij De Vrienden van Amstel LIVE).

Met onder meer ook: Blaudzun, De Baron, Son Mieux, Delore.

Drenthe

Plaats: Assen, festivalterrein Baggelhuizen.

Welke ambassadeurs: Suzan & Freek.

Met onder meer ook: Kraantje Pappie, Van Dik Hout, Bökkers, The Cool Quest.



Bevrijdingsfestivals Midden-Nederland

Overijssel

Plaats: Zwolle, Park De Wezenlanden.

Welke ambassadeur: Donnie.

Met onder meer ook: Meau, Snelle, Diggy Dex, Kraantje Pappie, Typhoon.

Gelderland

Plaats: Wageningen, binnenstad.

Welke ambassadeur: Donnie.

Met onder meer ook: Merol, Son Mieux, Rondé.

Utrecht

Plaats: Utrecht, Park Transwijk.

Welke ambassadeur: Fresku.

Met onder meer ook: Karsu, My Baby, Sevn Alias, Wies.

Flevoland

Plaats: Almere, binnenstad.

Welke ambassadeurs: Suzan & Freek.

Met onder meer ook: Rolf Sanchez, Antoon, Rondé, Paul Sinha.



Bevrijdingsfestivals Zuid-Nederland

Limburg

Plaats: Roermond, binnenstad.

Welke ambassadeurs: Duncan Laurence.

Met onder meer ook: Fiddler’s Green, Adje, Ikiga, Dols.

Brabant

Plaats: Den Bosch, Pettelaarse Schans.

Welke ambassadeurs: Donnie, Duncan Laurence.

Met onder meer ook: My Baby, Sloper, Skerryvore, The LaFontaines.

Zeeland

Plaats: Vlissingen, binnenstad.

Welke ambassadeur: Duncan Laurence.

Met onder meer ook: Meau, Roxeanne Hazes, Alain Cark, Joe Buck.



Bevrijdingsfestivals Zuid-Holland

Rotterdam

Plaats: Het Park, Euromast.

Welke ambassadeur: Duncan Laurence.

Met onder meer ook: Paul Elstak, Jett Rebel, My Baby, $hirak.

Den Haag

Plaats: Malieveld.

Welke ambassadeur: Fresku.

Met onder meer ook: Blaudzun, Sven Hammond, Gruppo Sportivo, Steffen Morrison.

Bevrijdingsfestivals Noord-Holland

Haarlem

Plaats: Haarlemmerhout.

Welke ambassadeurs: Suzan & Freek.

Met onder meer ook: Krezip, Maan, Dewolff, FeestdjRuud.

Amsterdam

Plaats: Cultuurpark Westergasfabriek.

Welke ambassadeur: Fresku.

Met onder meer ook: Jayh, Yung Nnelg en Amsterdam Klezmer Band.