Tortelduifjes: er wordt nu al gezoend in het huis van Big Brother

Jawel, het is zover: er is voor het eerst gezoend in Big Brother 2022. Wie zijn deze twee tortelduifjes die het Big Brother-huis nu misschien het liefst – al zoenend – zouden willen verlaten?

Maandag 3 januari zagen we de acht nieuwe deelnemers van Big Brother voor het eerst in hun tijdelijke onderkomen in Amsterdam. Er zijn er al weer een paar bijgekomen en ook al iemand weggestemd. Maar nu, nog maar negen dagen later, is het eerste geviezelevozel daar. Nou ja, er is gekust. Meerdere keren.

Het eerste stelletje van Big Brother

De huidige versie van Big Brother is geen klapper, maar het dagelijkse gemiddelde van 300.000 kijkers (vroege en late uitzending bij elkaar opgeteld) blijft al meer dan een week staan. Hoeveel mensen de 24/7 livestreams op Videoland volgen, is niet bekend. Maar deze live-kijkers zagen wel de eerste zoenen van het seizoen.

Het gaat om Vera en Dimitri. Zij Nederlands, hij Vlaams. Vera (26) uit Vlissingen werkt in een parfumeriezaak en wist in het verleden meerdere miss-verkiezingen gewonnen. Haar blonde verschijning en binnenkomst op hoge hakken, ging aan de mannelijke deelnemers niet ongemerkt voorbij. Zo ook niet bij Dimitri, blijkt nu. Hoewel Vera direct na haar aantreden in de dagboekkamer aangaf Tobias een knappe vent te vinden, belanden haar lippen toch op de Vlaming. De 26-jarige Kampenhouter onderdrukt zijn ADHD-neigingen door veel te voetballen (naar verluidt kan hij dat uitstekend). In het dagelijks leven werkt hij als commercieel directeur in het bedrijf van zijn vader. Niet bekendgemaakt is, waar dat bedrijf in handelt.

Daar denkt Dimitri nu ook even niet aan. Wel aan Vera…

Vorige week schreef Metro in de rubriek Blik op de Buis overigens over gillende Grace. Ondergetekende verslaggever zat bij haar oorverdovende entree binnen de kortste keren kapot op de bank, maar wat ook mag worden gezegd: Grace heeft zich hersteld en is inmiddels veel rustiger. Laten we het op beginners-enthousiasme houden.

Big Brother is elke werkdag om 20.30 uur en elke zaterdag om 20.00 uur te zien bij RTL 5 en 24/7 live bij Videoland.