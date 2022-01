Wisselende reacties kijkers op eerste VI Vandaag, maar vaak: ‘Mag wel langer’

Nederland is met VI Vandaag sinds gisteravond weer een talkshow rijker en dat is de kijkers niet ontgaan. Op de eerste uitzending met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp stemden ruim 1 miljoen mensen af. Wat vonden we er eigenlijk van? De reacties zijn wisselend. Het mag volgens velen best wat langer. En hoe zat het met de twee rollen kebab in het decor?

Met de nieuwe talkshow VI Vandaag naast M, Op1, Beau (of Jinek) en HLF8 (Johnny de Mol begint maandag de 17e weer), kunnen we elke doordeweekse avond meer dan vijf uur naar pratende hoofden aan talkshow-tafels kijken. Gisteravond gingen de heren die jarenlang Veronica Inside maakten, van start met 1.064.000 kijkers. Het praatprogramma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp op SBS6 ging daarmee ruimschoots langs concurrenten op de andere zenders, blijkt uit de kijkcijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO). Op1 scoorde op NPO 1 881.000 kijkers, Beau op RTL 4 wist 798.000 mensen te boeien. Wat opvalt: deze twee vertrouwde talkshows hebben (nog) weinig last van VI Vandaag. De cijfers wijken namelijk niet veel af van wat gemiddeld is.

Zo startte VI Vandaag gisteravond ‘per drone’. Johan Derksen: „Voor dat ene shot heb ik twee uur in die auto gezeten.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Aftrap VI Vandaag zegt nog weinig

De ruime miljoen van VI Vandaag zegt op dit moment nog niet veel, al zullen de makers tevreden zijn. Veronica Inside had een zeer trouwe aanhang van 500.000 tot 600.000 ‘fans’ en nu zullen veel mensen uit nieuwsgierigheid hebben afgestemd. Kijkcijfers die bijvoorbeeld volgende week maandag worden gehaald, als de nieuwigheid eraf is, zijn veel meer leidend.

Maar goed, VI Vandaag – waarin Genee / Derksen / Gijp elke avond het nieuws van de dag en veel minder het tot nu toe gangbare voetbal zal bespreken, werd op de eerste uitzenddag gelijk de best bekeken talkshow van de avond. De echte klapper van de maandag was, na het NOS Journaal van 20.00 uur, De Slimste Mens (1.923.000 kijkers).

‘VI Vandaag mag best wat langer’ en ‘te kort’

Wat gisteravond zeker opviel, zo bleek ook op sociale media, is dat de nieuwsonderwerpen in razend tempo voorbij vliegen. In Veronica Inside hadden de bekende koppen altijd meer dan anderhalf uur de tijd, nu moeten onder meer de (‘oersaaie’) kabinetsbeëdiging, de Africa Cup, Mark Rutte (‘zijn tijd zat er eigenlijk wel op’), Willem Engel, het gas van Groningen, bedreiging aan de deur van Johan Derksen en Lago di Beau van Beau van Erven Dorens (René van der Gijp kon het niet uitzitten), in minder dan een uur minus reclame worden afgewerkt. En dan waren schrijver en tv-presentator Özcan Akyol en politieke verslaggever Sam Hagens van SBS6 ook nog eens te gast.

Wat veel (tevreden) kijkers betreft, mag VI Vandaag wel wat langer duren. En al klinkt er ook regelmatig ‘verspilde tijd’, ‘mislukt concept’ en ‘Van der Gijp en Derksen duidelijk over de datum’ (wat qua kijkcijfers van de afgelopen vijf jaar niet zo is), mensen die voor de tv gingen zitten hebben zich redelijk vermaakt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#VIVandaag leuk om te zien maar het mag wel wat langer duren graag!!! — ForzaEagles (@EaglesAnti038) January 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#vivandaag duurde geen uur maar 50 minuten en dan ging daar ook nog 10 minuten reclame vanaf, blijft er 40 minuten over. #veronicainside — Paul (@Buurmanpaul) January 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Programma is te kort. Puntje van kritiek#vivandaag — RoldB5 (@RoldB3) January 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een leuke eerste uitzending hoor. Lekker ontspannen en geen blad voor de mond. Ik zie dit toch liever dan M of Khalid en Sophie. Hier zitten persoonlijkheden aan tafel #VIVandaag — Paul (@bountybasher99) January 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lekker programma kijkt lekker weg ga zo door heren #VIVandaag — Ronnie (@Ronnie69235591) January 11, 2022

Kebab in het decor?

Op Twitter ontstond tijdens VI Vandaag nog enige consternatie. Want draaiden er nou twee rollen kebab achter Van der Gijp en Akyol in het decor?



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zitten ze nou voor twee kebab rollen als decor?? #VIVandaag pic.twitter.com/TZGq3E6ioO — blabla (@blablabird84) January 10, 2022

Het bleek simpelweg… hout. Wilfred Genee kreeg de consternatie op Twitter tijdens de uitzending al in de gaten, dus de heren bespraken de kebab ook zelf.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Benieuwd naar de uitzending van VI Vandaag van vanavond (die van gisteren kijk je hier overigens terug)? Naast de vaste heren Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp schuift in ieder geval Wouter de Vries, de broer van Peter R. de Vries, aan.