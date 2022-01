Meer sparen? Een checklist om grip op je financiën te krijgen

Houd jij altijd een stukje maand over aan het einde van je salaris? Of heb je simpelweg het goede voornemen om meer te sparen dit jaar? Speciaal voor jou maakten we een checklist waarmee je grip op je financiën krijgt en 2022 goed begint.

Om geld te sparen en misschien zelfs te investeren, moet je namelijk eerst grip krijgen op je financiën. Met deze concrete checklist moet dit zeker lukken.

Checklist om meer te sparen

De uitgebreide checklist die we maakten in samenwerking met geld & carrière-platform WorkJuice, staat boordevol tips en tools. Als je alle stappen hebt doorlopen, weet je precies waar je geld heen gaat, waar je het voor doet, hoeveel je kunt en wil sparen en op welke manier je dat gaat doen. Kortom: de checklist geeft je alle praktische handvaten die je nodig hebt om dit jaar grip op je financiën te krijgen en meer te sparen.

Geïnteresseerd? Schrijf je dan onderaan dit artikel in voor de nieuwsbrief. Dan kun je morgen, als de nieuwsbrief met het document de deur uit gaat, meteen aan de slag om meer te gaan sparen. Je krijgt de checklist automatisch in je mailbox. Hierin staan niet alleen de vijf stappen precies uitgelegd. Het PDF is ook inclusief een daadwerkelijke checklist die je kunt afvinken. Dát is nog eens een heerlijk gevoel.