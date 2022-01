Gemengde reacties op TV-optreden Wouter de Vries in VI Vandaag

De tweede uitzending van de nieuwe SBS-talkshow VI Vandaag trok iets minder kijkers dan de eerste. Maandag werd de aftrap van de opvolger van Veronica Inside bekeken door ruim een miljoen mensen, gisteren schakelden nog 840.000 mensen in. Volgens kijkers van de show zijn de teleurstellende kijkcijfers te danken aan de ‘matige’ gast van gisteren: econoom Wouter de Vries, ook bekend als de broer van Peter R. de Vries.

„Ik snap niet zo goed wat Wouter de Vries hier doet”, laat een kijker weten op Twitter. „Het is een econoom, maar daar zijn er nog tig van. Als hij geen broer van Peter R. was zou hij nooit zijn uitgenodigd.” Daar sluit een ander zich bij aan. „Wouter de Vries had daar echt helemaal niets te zoeken. Geen mening, weinig kennis en supertraaaaaaaag.”



Eus was al geen beste keus voor je eerste uitzending maar die Wouter de Vries heeft helemaal geen zinnig woord gezegd @vi_vandaag Wanneer komen de echte gasten @wilfredgenee?#vivandaag — 𝔽𝕝𝕚𝕔𝕜 (@Backup_fis) January 12, 2022

Een andere kijker is juist blij met het TV-optreden van De Vries. „Er waren sinds 2015 geen bezuinigingen in de zorg maar het geld komt niet op de juiste plek. Managers zijn de oorzaak van de problemen in de zorg. Eindelijk iemand die het begrijpt.”

VI Vandaag nieuwe formule

Niet alleen De Vries krijgt een klaagzang over zich heen, ook de presentatoren doen het niet goed volgens een deel van de kijkers van de SBS6-talkshow. „Als het al ‘n keertje leuk dreigt te worden, kapt Genee het wel af. Tijdsdruk. Beetje simpel wachtkamergeklets over niets. Ze zijn nu pensioengerechtigd”, klinkt het op Twitter. Toch is er nog goede hoop voor de mannen.

In VI Vandaag nemen Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee met één andere gast aan tafel (en een mogelijke tweede wat verderop alleen op een stoel) allerlei onderwerpen door. Het drietal maakte voorheen het programma Veronica Inside, waarin zij aan een tafel doorgaans over voetbal spraken, maar ook allerlei andere onderwerpen voorbij kwamen.

Derksen stelde zelf maandag in de eerste uitzending dat hij niet zag „wat er veranderd is” in het nieuwe programma. Ook zei hij tevreden te zijn met zijn „trouwe aanhang”, pakweg een half miljoen kijkers. Het programma behaalde tijdens de tweede uitzending nog net een plekje in de top 15 van best bekeken uitzendingen van de dag, meldt Stichting Kijkonderzoek (SKO).