Hans Klok legt in Eating With My Ex uit waarom hij altijd jonge vriendjes heeft

Je zou de vraag maar van je ex krijgen: „Waarom heb je na mij alleen maar veel jongere vriendjes gehad?” Hans Klok krijgt hem vandaag in de vierde aflevering van Eating With My Ex.

Eating With My Ex: Going Dutch is smullen geblazen voor alle reality tv-fans. Bekende (reality-)koppels gaan voor het eerst het gesprek aan over hun niet-geslaagde relatie. Ze stellen elkaar drie vragen die ze tijdens elke gang op hun bord gepresenteerd krijgen.

Ongemakkelijke antwoorden in Eating With My Ex

Dit staat natuurlijk garant voor gênante, grappige, hartverwarmende en soms ietwat ongemakkelijke antwoorden. De laatste vraag staat op de rekening en is een vraag die kijkt naar hun toekomst samen. Het ging er explosief aan toe toen bijvoorbeeld Damian & Shirley (Temptation Island VIPS) aanschoven. Sinds 13 augustus is Eating With My Ex: Going Dutch wekelijks te zien op Discovery+.

Het is de beurt aan Hans Klok en zijn ex Frank

Ook Hans Klok is voor het programma aan de eettafel gestrikt. De illusionist en zijn ex blikken terug op hun relatie van zeventien jaar. Dat is heel wat anders dan toen Hans Klok onlangs een hele avond op NPO 2 in Zomergasten vulde. De kijkers noemden zijn avond in dat programma overigens een verademing. Hoe zal dat vandaag aan de tafel der ex-geliefdes zijn?



😳 er komt dus een programma op Discovery+ genaamd Eating with my Ex.

Zitten gewoon ook mensen in van Ex on the Beach. #wilikzien pic.twitter.com/6iAUD00UoF — Pedro (@Pedrodh) August 2, 2021

Het is bijna dertig jaar geleden dat Hans Klok zijn eerste grote liefde Frank ontmoette. Toen Hans zijn grote doorbraak in Las Vegas had, strandde hun relatie. In Eating With My Ex gaan deze twee ex-lovers weer met elkaar aan tafel. Met vragen. Frank hoopt dat hij de Hans treft die hij ooit ontmoette, en niet de rasartiest die hij ook is. En heeft hem nog flink wat zaken te vragen. Hij wil onder meer vragen of Hans hun relatie al had opgegeven voordat hij naar Las Vegas vertrok.

Tijdens het gesprek worden herinneringen opgehaald, maar ook besproken hoe tumult de tijd samen is geweest. Waren de sex, drugs & rock ’n roll de oorzaak van hun break up? Enne, waarom had die Hans na Frank toch alleen maar veel jongere vriendjes? Hans Klok beantwoordt de pittige vraag in de video. En in de hele aflevering natuurlijk.