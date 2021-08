Kijkers noemen Hans Klok in Zomergasten een ‘verademing’: ‘Eindelijk geen moeilijke uitzending’

Gisteravond kon je alweer de laatste aflevering van Zomergasten bekijken. De seizoensafsluiter van dit jaar was illusionist Hans Klok, die met zijn ‘frisse’ tv-optreden in de smaak viel bij de kijkers.

Een bijzondere onthulling van de laatste zomergast, is dat hij bijna nooit naar school ging. In het programma onthult Klok dat hij dag en nacht aan het goochelen was. „Maar mijn ouders zeiden wel: als jij artiest wilt worden, moet je ook klassiek dansen en een instrument leren spelen”, vertelde Klok.



Nog zo’n onverwachte onthulling doet Klok over zijn publiek. Volgens de illusionist zijn kinderen het moeilijkste op te foppen en hoogopgeleide mensen het makkelijkste. Dat verklaart hij aan de hand van hun denkwijze. Volgens Klok denkt zijn hoogopgeleide publiek te moeilijk na. Kinderen daarentegen bedenken vaan zelf oplossingen voor de trucs en zijn meer onbevangen in hun denkwijze.

Las Vegas veranderde in spookstad tijdens corona

Twee jaar lang kon Klok zijn eigen show uitvoeren in Las Vegas: een droom die uit kwam voor de illusionist. Hij was van plan om tien jaar lang in zijn droomstad te wonen, maar door corona veranderde zijn leven. Iedereen trok uit de stad en daarmee lag de droom van Klok in diggelen. „Ik vond het heel erg zuur. Zuurder dan zuur. Maar ik kom daar wel weer. En het is ook niet zaligmakend. Je moet positief blijven denken.”

De beroemde illusionist vertelt vol liefde over zijn ouders in het interviewprogramma van VPRO. Zo bewondert hij zijn moeder, omdat zij met niets heel gelukkig kon zijn. Zijn vader omschrijft hij als ‘een positieve ambitieuze man’. Die positieve houding wilt Klok ook nastreven. „Het is zo’n mooi gegeven dat we als mens mogen leven. Als je al die narigheid ziet in Afghanistan, dan mag ik van geluk spreken dat ik nog met mijn eigen circus kan reizen en ik mijn eigen theater heb. Er is een hoop om dankbaar voor te zijn”, aldus de illusionist.

In de laatste aflevering van Zomergasten liet Klok zijn favoriete shows en entertainers zien aan de hand van fragmenten, waaronder danseres Josephine Baker. Ook kwamen er fragmenten aan bod van actrice Marlene Dietrich en het illusionisten duo Siegfried & Roy.

Kijkers reageren enthousiast op Hans Klok in Zomergasten

Op social media stromen de reacties binnen over het tv-optreden van de illusionist. Zo wordt Klok ‘toegankelijk’, ‘enthousiast’ en een ‘verademing’ genoemd. Velen zijn blij dat het een keertje niet zo’n ‘moeilijke’ uitzending is, maar een fijne wegkijker.



