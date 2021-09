Drie ministers in anderhalf jaar tijd: ook Van Ark moet stoppen wegens gezondheidsklachten

Drie ministers in zo’n anderhalf jaar tijd. Politici lijken het loodzwaar te hebben tijdens de coronacrisis. Tamara van Ark, demissionair minister voor Medische Zorg, is de derde onder Rutte III die aftreedt als minister vanwege gezondheidsklachten.

Nekklachten kosten Van Ark haar baan

Van Ark heeft al enige tijd nekklachten en die zijn uiteindelijk de reden dat ze aftreedt als minister. Ook geeft ze haar zetel in de Tweede Kamer op. „De afgelopen weken heb ik stappen gezet om te herstellen van aanhoudende nekklachten. Helaas is er nog geen sprake van herstel op het niveau dat ik weer aan de slag kan”, verklaart Van Ark.

„Dit werk, zowel in het kabinet als de Kamer, vraagt 100 procent en vaak meer en dat lukt nu niet. Ik weet ook niet wanneer dat wel zo is. Daarom heb ik besloten terug te treden.” Het werk van Van Ark wordt overgenomen door demissionair zorgminister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid.

Aftredende ministers

Bruno Bruins was in maart 2020 de eerste die zijn werk als minister om gezondheidsredenen moest neerleggen. Hij kreeg last van een flauwte tijdens een coronadebat en bleek oververmoeid te zijn. Daarop diende hij zijn ontslag in. De Jonge nam zijn taken over in de strijd tegen corona.

Martin van Rijn had de functie als minister voor Medische Zorg enkele maanden en werd daarna opgevolgd door Van Ark. Zij moet de taak nu ook neerleggen en is daarmee de tweede minister voor Medische Zorg die ermee moet stoppen. In mei dit jaar legde Bas van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat zijn werk neer als gevolg van een burn-out.

Rutte: ‘Moedig besluit van Van Ark’

Demissionair premier Mark Rutte noemde de keuze van Van Ark „een moedig besluit. Zij heeft de afgelopen jaren verschillende banen buitengewoon kundig op zich genomen. Ik ben zeer dankbaar voor onze samenwerking en wens Tamara voor nu een heel spoedig herstel toe.”

In totaal zijn er nu negen ministers die het kabinet hebben verlaten. Afgelopen dinsdag stapte Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op.