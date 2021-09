Deels versnipperd Banksy-schilderij gaat opnieuw in de verkoop

Binnenkort kun je het wereldberoemde versnipperde schilderij van de Britse kunstenaar Banksy bemachtigen, als je veel geld hebt tenminste. Het kunstwerk Girl with Balloon ging in 2018 deels door een versnipperaar die in de lijst was verstopt, kort nadat het op een veiling was verkocht. Daarna kreeg het schilderij de nieuwe titel Love is in the Bin.

Het werk werd destijds voor bijna 1,1 miljoen pond (toen circa 1,2 miljoen euro) gekocht door een anonieme verzamelaar. Diezelfde persoon heeft besloten Love is in the Bin door te verkopen, meldt veilinghuis Sotheby’s. De opbrengst hiervan ligt tussen de 4 en 6 miljoen pond.

Love is in the bin

De veiling zal plaatsvinden op 14 oktober in Londen. Daar is het schilderij ook in oktober 2018 verkocht en vervolgens deels vernietigd door de maker, wiens identiteit onbekend blijft. Video’s van het onaangekondigde versnipperen gingen massaal de wereld over.

„Op die surrealistische avond drie jaar geleden werd ik de toevallige maar zeer bevoorrechte eigenaar van Love is in the Bin“, schrijft de anonieme verzamelaar in een verklaring van Sotheby’s. „Het was ongelooflijk om deel uit te maken van het verhaal van hoe een van de beroemdste kunstwerken ter wereld is ontstaan, maar nu is het tijd om het schilderij los te laten.”



Op Instagram legt de anonieme Banksy uit dat hij een aantal jaar geleden in het geheim een papierversnipperaar in de lijst heeft aangebracht, voor het geval het werk ooit geveild zou worden.

Destijds is er veel gesproken over de identiteit van de kunstenaar. Aan de hand van verschillende video’s en hoeken waarin de video’s zijn opgenomen op de veiling, zijn een aantal ‘verdachten’ op een rijtje gezet.

Identiteit Banksy veelbesproken

De voornaamste verdachte is een man die met zijn smartphone inzoomt op het geveilde schilderij, hij heeft volgens The Sun namelijk precies de goede hoek. The Sun denkt dat dat Robin Gunningham is, een artiest die mensen al jaren beschouwen als Banksy. Gunningham ontkent ook al jaren.

In het publiek is ook een man te zien met een koffer met elektronische apparatuur, dat misschien wel een ontstekingsmechanisme zou kunnen zijn.

Ook blijkt dat het de bedoeling was dat het schilderij eigenlijk volledig versnipperd had moeten worden. Dat is echter maar voor de helft ‘gelukt’. Nadat het schilderij verkocht is, wordt er een mechanisme in het frame in werking gezet. Het stuk gaat daarna deels door de versnipperaar. Banksy laat in het filmpje zien hoe er eerder geoefend is met het mechanisme, waarbij wel het hele plaatje versnipperd wordt.