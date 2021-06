Iedereen had het erover: de dag dat Herman Brood sprong

Art Rooijakkers blikt vanavond in Iedereen Had Het Erover terug op het roemruchte leven van ’s lands enige echte rock-‘n-roll-legende Herman Brood. En vooral op die dag dat ‘hij sprong’.

In Iedereen Had Het Erover komt Rooijakkers op RTL 4 terug op momenten en gebeurtenissen waar iedereen de volgende dag bij de koffieautomaat over sprak. Vorige week maakte de tv-presentator bijvoorbeeld indruk door een veelbesproken Ajax-hooligan voor de camera te krijgen. Die rende in 2011 het veld van de – toen nog – Amsterdam ArenA op, om AZ-keeper Esteban aan te vallen. Iets wat hij zich door ‘een hele fles cognac’ na een nachtje politiecel niet meer kon herinneren trouwens. Zijn stadionverbod van 30 jaar herinnert hooligan Wesley er nu nog elke dag aan.

Herman Brood en Iedereen Had Het Erover

In een nieuwe aflevering van Iedereen Had Het Erover gaat Art Rooijakkers in op de immer veelbesproken Herman Brood. Twintig jaar geleden maakte de muzikant en schilder met een sprong van het Amsterdamse Hilton Hotel een einde aan zijn leven. Rooijakkers haalt bijzondere herinneringen op met weduwe Xandra Brood en dochter Lola. Vriend en woordenwaterval Bart Chabot raakt niet uitgepraat over zijn bijzondere makker. Ook is er in de aflevering nog ruimte voor onthullende anekdotes van gitarist Dany Lademacher. En Hilton-directeur Roberto Payer vertelt dat niemand van de wereldsterren die hij ontmoet heeft in zijn werk kan tippen aan het charisma van Herman Brood.

Kist in Paradiso

De dag van de sprong was 11 juli 2001. Mensen die het zich qua leeftijd kunnen herinneren, weten het vaak nog precies. De fans die bloemen bij het Hilton kwamen leggen en urenlang bleven rouwen en hangen. De afscheidsdienst vanuit en met de kist met Herman Brood in de Amsterdamse poptempel Paradiso. En een concert ter herinnering vanuit dezelfde zaal. De man waar iedereen het over had werd 54 jaar. „Zijn lichaam wilde al een tijdje niet meer”, zegt Xandra Brood.

Iedereen Had Het Erover is vanavond om 21.30 uur te zien op RTL 4.

Denk je aan zelfmoord? Heb je nu hulp nodig? Chat of bel 113 of gratis 0800-0113.