Britt Dekker in Ik Neem Je Mee filosofisch over hondenpootjes

Britt Dekker hangt op SBS6 vanavond de filosoof uit in het programma Ik Neem Je Mee. De presentatrice filosofeert over… hondenpootjes.

Ik Neem Je Mee is vanavond toe aan aflevering drie. SBS6-prominenten als Jeroen van der Boom, Wendy van Dijk, Dennis van der Geest en zoals gemeld Britt Dekker, zijn voor even iemands privéchauffeur. Ze vervoeren gewone mensen naar een ongewone, bijzondere of belangrijke gebeurtenis in hun leven.

Britt Dekker vanavond in Ik Neem Je Mee

Twee weken geleden begon Ik Neem Je Mee met een alleraardigste score van 687.000 kijkers. Dat aantal halveerde vorige week tot 335.000. Dat heeft natuurlijk deels te maken met het programma zelf, maar ook Chateau Meiland speelt een grote rol. Dat was vorige week niet meer voor Ik Neem Je Mee te zien. Nu is dat Massa is Kassa, dat veel minder kijkers trekt dan de populaire familie Meiland. Metro bekeek Britt Dekker en haar collega’s op 3 mei. We vinden het aandoenlijk, maar soms allesbehalve spontaan.



Nieuw #SBS6 #Programma #Ikneemjemee met o.a. #BrittDekker ! Ik hou van mijn leven, ik zou niet durven naast haar in de auto zitten! Zag je hoe lang ze al rijdend naar de zijkant kijkt?! Mensen, hou je huisdier thuis!!! — marsador (@marsador) May 16, 2021

Vanavond kunnen we weer gaan zitten voor een ‘taxirit’ van flapuit Britt Dekker. De jonge Djayden gaat samen met Britt zijn pup ophalen bij een fokker. Onderweg naar huis vertelt hij zijn verhaal. Djayden is geboren als meisje, werd vaak gepest en een paar jaar geleden onderging hij zijn transitie. Nu voelt hij zich eindelijk thuis in zijn lichaam. Met de komst van zijn hondje ‘You Can Do It’ begint voor hem een nieuwe fase in het leven. We verklappen alvast dat het gesprek ook over hondenpootjes gaat. Die lijken toch wel heel erg op het begin van ons leven, filosofeert Britt Dekker er op los.

Ook Wendy van Dijk en Johnny de Mol in actie

Behalve Britt Dekker zijn vanavond ook Wendy van Dijk en Johnny de Mol als privéchauffeur te zien. De Mol bezorgt zwaar zieke Luke bijzondere verrassing. Luke is 17 jaar oud, heeft op jonge leeftijd bot- en longkanker en wordt door Johnny naar het ziekenhuis gebracht voor een scan. Na meer dan honderdvijftig chemokuren blijkt of hij eindelijk ’schoon’ is. Ondanks zijn ziekte is Luke extreem optimistisch en staat krachtig in het leven. Johnny rijdt hem na afloop niet naar huis, maar bezorgt hem een bijzondere verrassing.

Wendy van Dijk haalt Sharon op en samen gaan zij een trouwjurk voor Sharon uitzoeken. Zij is eerder getrouwd geweest en was toen doodongelukkig met de jurk die haar werd opgelegd door haar ex-schoonfamilie. Nu kiest Sharon haar eigen ‘say yes to the dress’.

Voor wie afleveringen van Ik Neem Je Mee wil terugkijken: dat kan hier. Vanavond begint het programma op SBS6 om 21.25 uur.