Quiz: Koningin 50 jaar, maar wat weet jij eigenlijk over Máxima?

Koningin Máxima is vandaag 50 jaar jong geworden. Vijftig kaarsjes mogen uitblazen is natuurlijk een heuglijk feit. Daar heeft Metro vandaag een quiz: wat weet jij van Máxima?

Vooruitlopend op het grote televisie-interview met Matthijs van Nieuwkerk, vanavond kort na half negen op NPO 1, kun je even je eigen kennis over de koningin testen.

Feest in het koninklijk paleis

Of koning Willem-Alexander om twaalf uur vannacht een Sarah-pop voor Máxima in de tuin heeft gezet, dat weten we niet. En of de drie prinsessen van het koninklijk huis er een spandoek met een slecht rijmpje bij gehangen hebben ook niet. Maar het gaat nu even niet om wat Metro wel of niet weet, maar om jouw kennis. Overigens was er wel een pop, maar niet van Willem-Alexander…



Speel de quiz over koningin Máxima

We gaan maar snel van start: de quiz over koningin Máxima. Speel de tien vragen om vervolgens je resultaat te zien. heb je alle tien de vragen goed beantwoord, dan volgt een welverdiende prijs: de eeuwige roem. Succes!