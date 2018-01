Boef biedt alsnog excuses aan voor 'hoerenopmerking'

Bij de aanhoudende protesten in Iran zijn in de nacht van maandag op dinsdag volgens de staatstelevisie zeker negen doden gevallen. Het is niet duidelijk hoeveel van hen burgers zijn. Er is in ieder geval een lid van de Iraanse Revolutionaire Garde om het leven gekomen.

Maandag kwam er ook al een politieagent om het leven. Het dodental komt daarmee op zeker twintig, de afgelopen dagen waren er al tien demonstranten om het leven gekomen.