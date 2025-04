Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dr. Love met All You Need Is Love in Australië, mooie tranen voor Gré (85) en Klaas (87) die een kind verloren

Je bent vanavond verzekerd van een lekker potje janken op de bank. Als je tenminste naar All You Need Is Love Goes Australia gaat kijken. Jawel, Dr. Love Robert ten Brink is voor de ‘tigste’ keer terug met zijn herenigingsprogramma. En al is het ‘die tigste’ keer op RTL 4: hij stelt nooit teleur. Zeker niet voor wat betreft Gré en Klaas.

Succesformule All You Need Is Love is al heel wat vaker met Nederlanders naar Australië gegaan, maar de laatste keer stamt al weer van voor covid. „Coronaslachtoffers”, noemt Robert ten Brink de mensen die nu (pas) aan zijn programma mee mogen doen. Dat zijn ze allemaal op slag vergeten als Dr. Love in Nederland voor hun neus staat en hij hen vertelt dat zij in Australië mogen om lang gemiste familieleden, geliefden en een pasgeboren kleinkind mogen bezoeken.

Metro heeft het snikken er met de eerste aflevering, bekeken voor tv-rubriek Blik op de Buis, al op zitten.

Australiërs met All You Need Is Love ook naar Nederland

Liefst 24 landgenoten reizen met All You Need Is Love naar Australië. Verspreid over zes afleveringen zie je hun avonturen en ook die van Australiërs die ‘onze kant’ op komen. Vochtige ogen verzekerd, we zeiden het al. Of, zoals iemand over een kerstspecial van All You Need Is Love al eens zei: „Ik was al emotioneel gesloopt voor het eerste reclameblok.”

De bezochte gelukkigen weten helemaal van niks, dat maakt het programma altijd extra emotioneel. Robert ten Brink wordt erom gewaardeerd. Misschien wat sneuer: hij wordt dit jaar 70, is binnenkort 45 jaar getrouwd (achtste kleinkind is op komst), dus in interviews krijgt hij tegenwoordig altijd die ene vraag: denkt ie al aan stoppen? „Elke dag”, zei Ten Brink gisteren lachend tegen De Telegraaf. Toevoegend: „Dat is toch wat de mensen willen horen?” In de papieren versie van ‘De T’ gaf hij wel toe dat hij het stopmoment voor wil blijven „voordat het een beetje triest wordt”.

Buien van Dr. Love

Op de radio, in De Coen & Sander Show, weer die vraag over wanneer het welletjes is geweest. Het antwoord: „Nou, dat denk je ook wel eens natuurlijk. Af en toe. Trouwens, dat dacht ik veertig jaar geleden al af en toe. Ja, ik bedoel, je hebt van die buien, toch?”

💑 Al You Need Is al heel heel heel heel heel lang Love Geloof het of niet, maar All You Need Is Love is al sinds 1992 op tv. Het aantal presentatoren van het programma: welgeteld één. Sinds de start is er ieder jaar trouw de All You Need Is Love-kerstspecial. In 2018 was er een kerstfilm met dezelfde titel en het verhaal was uiteraard ‘gebaseerd op’. Fedja van Huêt (F*ckulteit) speelde Maarten, een soort Robert ten Brink. All You Need Is Love won al snel, in 1993, de Gouden Televizier-Ring.

Overleden Steven geëerd in All You Need Is Love

Al op Schiphol worden in deze All Need You Need Is Love Goes Australia de eerste traantjes geplengd. Robert ten Brink is daar niet bij, hij wacht de Nederlanders op aan de andere kant van de wereld. De afzonderlijke verhalen gaan we hier niet prijsgeven, maar we willen wel even de aandacht vestigen op Gré (85) en Klaas (87) van der Plas in de uitzending van vanavond. Het echtpaar uit Heiloo verloor hun zoon Steven in 2016, toen hij vijftien jaar in Australië woonde. Steven had leukemie en werd maar 47 jaar. Gré, thuis in Heiloo: „Je kind verliezen is het allerergste wat er is.”

Robert ten Brink verrast de twee in een zwembad („hoe wist je nou dat we hier waren?”). Gré en Klaas hadden hun zoon en zijn gezin met twee dochters al eerder in Australië gezien. Klaas: „Terug in het vliegtuig zat ik dan een uur te huilen.” Hij schreef een mail aan Ten Brink. Dat het voor hen een onuitsprekelijk geluk zou zijn als zij, waarschijnlijk voor de laatste keer, naar Australië konden gaan. En dat zij met schoondochter Joan en de twee kleinkinderen bij het herinneringsbankje voor Steven zouden kunnen zijn, een bankje dat ze nog nooit met eigen ogen hadden gezien. „Dat we dan het gevoel hebben dat Steven er even bij is.”

Wie het bij de beelden in Sydney droog houdt, moet naar de dokter.

Aantal blikken uit 5: 4

All You Need Is Love Goes Australia is vanaf vandaag (12 april) op zaterdagavond om rond 21.40 uur op RTL 4 te zien. Terugkijken kan op Videoland.

Ben je benieuwd naar meer (goed gelezen) afleveringen van Blik op de Buis? Lees dan:

Uitstekende serie over de (enge) wereld van Big Pharma: Elixer.

Ook goed van eigen bodem: F*ckulteit, over seksueel overschrijdend gedrag aan een universiteit.

Een grappige tv-serie is juist Haantjes, die je kunt zien op Netflix.

Arian en Marieke verloren beide kinderen aan kanker, maar waren dit jaar Prins Carnaval en Prinses.

Zes jongeren, toen tieners, stellen jarenlang onterecht te hebben vast gezeten voor wat in Nederland bekend werd als de beruchte Restaurantmoord.

Als je vader of moeder in de gevangenis zit: een interessante docureeks Kind van een Gedetineerde.

Vorige Volgende

Reacties