Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tranen vloeien weer rijkelijk bij All You Need is Love-kerstspecial: ‘Al emotioneel gesloopt voor eerste reclameblok’

Gisteravond zaten 1.974.000 mensen aan de buis gekluisterd voor de emotionele herenigingen in All You Need Is Love. Net als ieder jaar moesten de tissues er bij de kijkers thuis weer worden bijgepakt.

In de All You Need is Love-kerstspecial werden familieleden en geliefden met elkaar herenigd door Robert ‘Dr. Love’ ten Brink.

Emotionele reünie in All You Need Is Love

Zo zagen we onder andere het verhaal van Ahmed (31). Hij is door het programma overgevlogen uit Caïro voor een hereniging met zijn geliefde, Dana, en zijn zoontje Rayan. Zijn drie maanden oude zoontje heeft hij nooit eerder kunnen zien. „De familie heeft er alles aan gedaan om hem hier te krijgen”, vertelt Ten Brink. „Dat is altijd mislukt, maar nu gaat het echt gebeuren.”

De presentator en zijn team hebben wel een visum voor Ahmed weten te regelen. Bij aankomst spreekt Ahmed zijn dankbaarheid aan Ten Brink uit. „Ik kan niet wachten. Je bent een fantastisch mens.”

Als Ten Brink aanbelt bij Dana is het al midden in de nacht. Daar treft hij Dana’s moeder Jose, diegene die een brief schreef naar All You Need Is Love. Ze maakt Dana wakker, die vertelt over hun benarde situatie. „Het is een heel gedoe. Het is niet makkelijk om iemand naar Nederland te halen. We zijn al zeker twee à drie jaar bezig om een visum proberen te regelen, maar we worden telkens van het kastje naar de muur gestuurd. Op een gegeven moment weet je niet meer wat je moet doen. Hij heeft een inburgeringscursus gedaan, alles gedaan wat je moet doen.”

Dan brengt Ten Brink het heuglijke nieuws. „Luister eens, het is ons wel gelukt om een visum te regelen. Dat betekent dat wij hem mee hebben kunnen nemen in met onze kerstbus.” Ahmed komt binnen en hij en Dana knuffelen er lustig op los. „Ik kan het niet geloven”, roept de Egyptenaar uit. „Ik heb je vreselijk gemist. Echt heel erg.” En dan komt ook het moment dat hij zijn zoontje voor het eerst ziet. „Kijk, papa is er. Prachtig. Het is een wonder.”

Reacties van kijkers

All You Need Is Love is van oudsher de ultieme tranentrekker en dat was dit jaar niet anders.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

LAATSTE NIEUWS: op kerstavond is er landelijk veel wateroverlast gemeld, wegen en straten stonden blank en rivieren traden buiten hun oevers. Navraag leerde dat de piek samenviel met de All You Need Is Love Kerstspecial van Robert ten Brink.#allyouneedislove #kerstspecial #love pic.twitter.com/83lrcjyxCa — Sander Sassen (@SanderSassen) December 25, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jongens, ik ben uitgesteld #allyouneedislove #AllYouNeedisKerst te kijken, het is een half uur bezig, en ik ben precies 25 minuten al aan het meehuilen. Ik ben gewoon altijd zo oprecht blij voor alle mensen die elkaar op deze manier kunnen zien. #aynil — Ann (@Ann81) December 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Net als je denkt dat het eindelijk droog is in dit land zenden ze All You Need Is Love uit. Nederland wéér zeiknat, bedankt hoor Robbert#allyouneedislove #aynil pic.twitter.com/RjoAyVa2qU — John (@jkuipers_) December 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Door corona werd All You Need Is Love twee jaar geleden niet vanuit de studio in Hilversum gemaakt. Ten Brink zocht mensen juist thuis, op het werk en in het buitenland op. Vorig jaar hoopten kijkers vurig op een terugkeer, maar ook toen schitterde de studio van afwezigheid. Tot groot verdriet van kijkers.

Of de studio ooit nog terugkomt, is de grote vraag. Ook dit jaar moesten kijkers het er weer zonder doen. Het geklaag hierover op X was wederom groot.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hartstikke leuk hoor, alles buiten de studio, maar ik mis een beetje het chagrijnige hoofd van het meisje/jongen die pas op het einde van de show haar/zijn lief te zien krijgt. #allyouneedislove — Sharon ✨ (@scgd2203) December 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik mis de studio. Waar is het grootse karakter van dit programma? #allyouneedislove — Gijsco1976 (@gijsco1976) December 24, 2023

Je kunt All You Need Is Love terugkijken via Videoland.

Reacties