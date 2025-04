Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mama gaat op date: ‘Door woningnood woonde hij nog samen met zijn ex’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week het verhaal van Mary (51), die opnieuw geconfronteerd werd met een complex scheidingsverhaal.

„Maar liefst drie jaar duurde het voordat ik me na een intense scheiding van de vader van mijn kinderen weer in het datingleven durfde te storten. En ineens zat ik daar, in de zon, in een parkje op een bankje met Roy. Een man die ik via een gezamenlijke klant bij het bedrijf waar ik als accountmanager werk, had leren kennen. We hadden elkaar regelmatig aan de telefoon, werkgerelateerd, maar daar slopen de grapjes en persoonlijke verhalen langzaam tussen. En voordat ik het goed en wel doorhad, stelde hij voor om te wandelen — buiten kantooruren om.

Ik weet nog dat ik mijn oudste dochter vertelde dat ik ‘even ging wandelen’. Haar blik zei genoeg. Ze had me door, maar glimlachte. ‘Ga maar, mam’, zei ze. En dus ging ik.

Attent

Roy bleek charmant, attent, en hij kon verrassend goed luisteren. Hij had drie kinderen, net als ik. We lachten om herkenbare situaties: huiswerkdrama’s aan de keukentafel, sporttassen die altijd op mysterieuze wijze zonder sokken thuiskomen en de eeuwige strijd om schermtijd.

Scheidingen in Nederland Scheidingen komen tegenwoordig steeds vaker voor. In 2023 ging het om 24.310 huwelijken die strandden, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt neer op 7,2 van elke duizend huwelijken.

Na die eerste date volgden er nog een paar. Hij kookte voor me, we maakten strandwandelingen en hij bracht me een fruitmand toen ik ziek was. Maar ergens bleef er een soort schaduw over het geheel hangen. Hij zei nooit echt iets over zijn ex. Ja, dat het ‘lastig’ was. Dat ze ‘in het proces’ zaten. Na een paar weken kwam het hoge woord eruit: hij was nog getrouwd en woonde nog samen. Woningnood, zei hij. En er was geen andere optie voorlopig. ‘Maar het is echt over’, voegde hij er snel aan toe.

Genoeg gedoe

En daar zat ik dan, wéér in een complex scheidingsverhaal. Dit keer vanaf de zijlijn, maar ik voelde meteen iets knappen in mij. Niet omdat ik hem niet leuk vond, maar omdat ik al genoeg gedoe van mezelf had meegedragen de afgelopen jaren. De vechtscheiding, het herverdelen van de feestdagen, het opnieuw vinden van mezelf terwijl ik mijn kinderen overeind probeerde te houden: ik hoefde het gezeur van een ander er gewoon niet meer bij.

Het was lastig om eerlijk te zijn tegen Roy, maar hij begreep het. We namen afscheid zonder drama en gek genoeg voelde dat al als winst. Want misschien was dit geen begin van iets nieuws, maar wel het bewijs dat ik weer voor mezelf durfde te kiezen en mezelf nooit meer kwijt hoef te raken in het verhaal van een ander.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

