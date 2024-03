Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste Winter Vol Liefde-baby onderweg

Leuk nieuws voor alle Winter Vol Liefde-fans: Saul Coltof en Amy Rose de Bruijn verwachten een baby. Na maanden speculeren is eindelijk het hoge woord eruit – alle geruchten zijn waar.

Gefeliciteerd!

Amy Rose in verwachting

Amy Rose deelt het nieuws zojuist via Instagram. „Baby Coltof on the way, our greatest adventure yet”, zo schrijft ze bij de foto van zichzelf en haar zwangere buik. De reacties stromen al binnen, iedereen vindt ‘t fantastisch.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De geruchtenmolen draaide maar…

Het roddelaccount @reality.fbi zat een tijd geleden te stalken op de Instagram van Amy Rose en kwam erachter dat ze allemaal merken volgt die iets te maken hebben met baby’s of kleine kindjes. Toen gingen er al alarmbellen af: zou dat komen omdat ze in verwachting is? Je kunt zoiets natuurlijk niet aannemen, maar opvallend was het wel. En ja hoor! Er komt een kleine spruit aan.

Makkelijke keuze

In het programma Winter Vol Liefde kwam Amy als eerste aan bij Saul. De 29-jarige Saul leidt een luxeleven in Riederalp in Zwitserland. Hij runt een makelaarsbedrijf met zijn broers en geniet volop van het leven. Toch miste hij de liefde en de vonk tussen hem en Amy was al snel overgeslagen. Hij twijfelde nog even aan zijn ex, maar dat bleek toch geen concurrentie.

Reacties