Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rituals steekt stokje voor goedkope Aldi-geurstokjes

Rituals staat bekend om hun verwenproducten en geurkaarsen en -stokjes. Fijne producten, maar goedkoop zijn ze niet… En dat had ook Aldi door. De supermarkten zag hierop een gat in de markt en bracht vorige maand een cadeauset met geurkaarsen en stokjes naar de schappen, voor 7,99 euro. Rituals vond alleen dat de Aldi-verpakking wel heel erg op hun eigen verpakking – smalle hals, geribbelde vorm over de hele lengte – leek en stapte naar de rechter.

Rituals sprak in de rechtszaak van „onherstelbare schade”.

Geurstokjesgate

De zorgen over een ‘onherstelbare schade’ erkende de rechter ook, zo is te lezen in het vonnis. Omdat de Aldi-geurstokjes zo goedkoop waren, 7,99 euro tegenover een minimale 16,90 euro bij Rituals, was er een reële kans dat ze in korte tijd massaal verkocht zouden worden.

De rechter besloot daarom Rituals gelijk te geven. De rechtbank nam het zelfs zo serieus, dat Aldi na de uitspraak slechts vier uur de tijd kreeg om alle geurstokjes uit de schappen te halen.

Want wat bleek? Rituals heeft hun flesontwerp heel goed vastgelegd, waardoor ze sterk stonden in de rechtszaak. „Een modelregistratie beschermt het uiterlijk van een product tegen namaak”, verduidelijkt juriste Lotte Leek op LinkedIn.

Aantoonbare verschillen

Niet iedereen juicht de beslissing echter van de rechter toe. Sommigen vinden dat Rituals het recht gebruikt om concurrentie te weren. Zij wijzen erop dat de producten niet uniek zijn en Rituals niets te vrezen zou hebben als ze dat wél waren.

Ook retail-expert Olaf Zwijnenburg van Rabobank vindt de uitspraak opvallend, zo vertelt hij tegen RTL Z. „Ik was in eerste instantie wel verrast door de uitspraak omdat ik best aantoonbare verschillen zag tussen de geurstokjes in formaat, details, vormen, branding, het aantal stokjes en naar ik aanneem de inhoud van en samenstelling van de geur zelf.”

Reacties