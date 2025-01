Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ab Osterhaus tempert vrees voor HMPV, maar: ‘Er komen nieuwe pandemieën’

Virologen verschijnen de laatste tijd weer vaker op televisie, dit keer vanwege het HMPV-virus dat in China rondgaat. Is dat iets om ons zorgen te maken? Viroloog Ab Osterhaus verscheen vanochtend bij Goedemorgen Nederland en temperde de vrees voor het virus. Maar hij waarschuwde tegelijkertijd voor nieuwe pandemieën.

Maandag schreef Metro nog over de waarschuwing van viroloog Marion Koopmans, een van de bekende corona-experts die regelmatig op televisie verscheen. Koopmans vertelde namelijk dat een nieuwe pandemie continu op de loer ligt. En vanochtend verscheen ook Ab Osterhaus, eveneens een bekend corona-gezicht, bij Goedemorgen Nederland om over pandemieën te praten.

Ab Osterhaus over HMPV bij Goedemorgen Nederland

„Is er reden tot paniek?”, vraagt Goedemorgen Nederland-presentator Frank van Leeuwen. „Zeker niet”, reageert de viroloog. HMPV is volgens hem een virus dat al 25 jaar bekend is in Nederland. Het is een virus dat bij jonge kinderen of ouderen problemen kan veroorzaken. Zoals ook bij het RS-virus, influenza en griep het geval is.

Volgens Osterhaus zijn landen, waaronder China, sinds de pandemie meer gaan onderzoeken welke virussen er zijn. „Dat virus is al honderden jaren bij ons. Dat we daar nu meer onderzoek naar doen, betekent dat het nu al die aandacht krijgt. In China zijn op het ogenblik meer influenza-infecties dan dat er HMPV-infecties zijn.”

Pandemische paraatheid

Het HMPV-virus heeft wederom effect op de luchtwegen en is ook afkomstig uit de dierenwereld. Volgens Osterhaus zijn de meeste bekende virussen en infecties afkomstig van dieren. Het HMPV-virus is afkomstig van vogels.

Koopmans kaartte maandag ook aan dat de miljoenenbezuinigingen van het kabinet op pandemische paraatheid een slechte zaak is. Ook Osterhaus noemt het een ‘schandalig’ besluit. „Als je weet wat de pandemie ons gekost heeft en weet wat we kunnen voorkomen door ons goed voor te bereiden. En dan met name voor te bereiden op Europese schaal.”

Nieuwe pandemieën

Volgens Osterhaus komt dit HMPV-virus ieder jaar terug en hebben we daar weerstand tegen. „Maar er is een nieuw influenza-virus of er zijn nieuwe influenza-virussen, die mogelijkerwijs een pandemie gaan veroorzaken.” Waarna hij uitlegt dat we de afgelopen eeuw vier, en later zegt hij zes, keer een pandemie meemaakten. „Het zal weer gebeuren. Er zullen nieuwe pandemieën zijn.”

Hoe voorbereiding daarop er volgens Osterhaus uitziet? „Dat er al kandidaat-vaccins op de plank liggen en dat soort dingen om op voor te bereiden. Ik pleit ervoor dat we daar op Europees niveau veel beter op voorbereid zijn.”

Reacties