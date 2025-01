Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volgens een onderzoekspsycholoog geef je je kinderen zó een gezonder eetpatroon mee

Papa en mama zijn voor kinderen lange tijd hun grote voorbeeld. Niet gek dat een kind het gedrag van een ouder kopieert of spiegelt. En kennelijk geld dat ook voor ons eetgedrag. Is jouw relatie met eten wellicht ook hetzelfde als die van jouw ouders? Volgens een onderzoekspsycholoog geef je kinderen op déze manier een gezonder eetpatroon mee.

Opvoeden is niet altijd even makkelijk, al bestaan perfecte ouders natuurlijk niet. Een kind grootbrengen, brengt nu eenmaal uitdagingen met zich mee, ook als jouw kroost ouder is.

Onderzoekspsycholoog Artemisia O’bi legt aan Psychology Today uit dat jonge kinderen hun ouders als rolmodel zien. En dat de houding en het gedrag van de ouder van grote invloed is op het gedrag en ontwikkeling van het kind. „We weten dat het van cruciaal belang is om fysiek en emotioneel aanwezig te zijn voor kinderen.”

Onderzoek naar opvoeding

O’bi kaart aan dat meerdere psychologische onderzoeken aantonen dat ouderlijke fysieke en emotionele aanwezigheid en hechtingsstijlen van belang zijn bij de opvoeding. Zo schrijft psychiater Gabor Maté In Hold On To Your Kids: Why Parents Need To Matter More Than Peers uitgebreid over het belang van ouderlijke invloed op het gedrag, welzijn en gevoel van veiligheid van kinderen.

En psychoanalist en opvoedkundige Erica Komisar deelt het belang van moeders die thuisblijven bij kinderen tijdens de eerste levensjaren in Being There: Why Prioritizing Motherhood In The First Three Years Matters. Waarin ze uitleg hoe de aanwezigheid van de moeder ervoor zorgt dat het kind een veiligere gehechtheid ontwikkelt, wat het kind helpt om emotioneel beter, veerkrachtiger en gezonder te zijn.

Eetpatroon ouders

Uit nieuw Brits onderzoek blijkt dat ook patronen rondom eetgedrag invloed hebben op kinderen. Voor het onderzoek werden ouders ingedeeld in vier typen wat betreft hun eetgedrag. Namelijk typisch eten, gretig eten, emotioneel eten en vermijdend eten. Deze ouders gaven informatie over het eetgedrag van hun 3 tot 6-jarige kind.

Kinderen hadden over het algemeen een vergelijkbare voedselrelatie met hun ouders. De gelijkenis in voedselrelatiestijl was vooral duidelijk bij degenen die een gretig of vermijdend eetgedrag hadden.

Onderzoekspsycholoog over relatie met voeding van ouder en kind

Als de voedingsomgeving niet gezond was, hadden kinderen meer kans om vermijdende relaties met voedsel te hebben.

O’bi benadrukt dat ouderlijk gedrag het gedrag van kinderen in elk aspect van het leven vormgeeft, inclusief voedselkeuzes en talloze gedragingen met betrekking tot eten.

Gezonde relatie met voeding

Het eetpatroon van ouders heeft dus grote invloed op kinderen. Volgens O’bi dienen ouders gezondere voedselrelaties te creëren om deze vervolgens over te kunnen dragen op hun kinderen. Ze oppert een aantal adviezen om de relatie met voeding in huis te veranderen.

Bouw bronnen van troost in die niet gebaseerd zijn op eten.

Vier prestaties met leuke activiteiten of ervaringen, in plaats van traktaties in de vorm van snoep of zoetigheid.

Zorg dat er thuis regelmatig gezonde voedselopties beschikbaar zijn.

Betrek kinderen bij het koken.

Eet op vaste tijden of volgens een voorspelbaar schema.

