Dit kost het om te overnachten bij de Winter vol Liefde-kandidaten

Winter vol Liefde mag dan – in tegenstelling tot ‘zus’ B&B vol Liefde – niet helemaal uit B&B-houders bestaan, mogelijkheden om te overnachten zijn er genoeg. Dit zijn ze.

Winter vol Liefde is weer smullen geblazen. Vooral de moeder van Mike maakt de tongen flink los. Het datingprogramma is vanaf iedere werkdag om 20.30 uur te zien op RTL4.

Accommodaties in Winter vol Liefde

Adrienne

Adrienne (50) is eigenaar van een sprookjesachtig hotel in Sent, Zwitserland, dat ze alleen runt sinds het overlijden van haar man. Hotel Val Sinestra heet dit pareltje van een hotel, dat op 1500 meter hoogte ligt. Ga je één tot vijf nachtjes weg, dan betaal je ongeveer 115 euro per nacht. Daar zit dan ontbijt, een lunchpakket en toeristenbelasting bij. Ga je langer dan 5 nachten, dan betaal je ‘maar’ 105 euro. Een berghuis kost rond de 90 euro. Voor kinderen is het, afhankelijk van de leeftijd, goedkoper.

Judith

Judith (37) besloot drie jaar geleden ergens anders een nieuw bestaan op te bouwen en zegde haar baan als juriste op. Nu woont ze in de Franse Pyreneeën, waar ze kortgeleden is begonnen als boerin. Ook verhuurt ze een vakantiewoning aan toeristen, organiseert ze wandeltochten en kookt ze voor haar gasten uit haar eigen moestuin.

Bij Chez-Judith in Ariège kun je op verschillende manieren verblijven. Zo is er de vakantiewoning, een gîte in een oude omgebouwde boerenschuur, die plek heeft voor zes personen. De gîte is te boeken vanaf 100 euro per nacht. Ook is het mogelijk om in de zomermaanden te kamperen op de boerderij of een tent te huren. Daar beginnen de prijzen bij 10 euro per nacht.

Jorik

Jorik (27) verhuisde drie jaar geleden naar Oostenrijk, waar hij in Fürth als ski- en snowboardleraar, barman én als timmerman werkt. Ook bij Jorik kun je logeren. Hij verhuurt een vakantiehuis voor 16 personen en een appartement voor 6 personen. De prijs voor het vakantiehuis begint bij 571 euro per nacht, voor het appartement bij 228 euro per nacht.

Jan

Jan (58) verhuisde anderhalf jaar geleden naar het afgelegen dorpje Kvillsfors in Zweden, waar hij vakantiewoningen verhuurt. De glamping begint bij 65 euro per nacht, de ‘stuga’ vanaf 85 euro per nacht en ‘the fantasy house’ bij 149 euro per nacht. Die prijzen hebben te maken met comfort en het aantal mensen die meekunnen. Nadeel: er zit geen ontbijt bij.

