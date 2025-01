Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening: ‘Door het gat in mijn hand woon ik nog bij mijn ouders’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 25-jarige Lyn, die door het gat in haar hand nog bij haar ouders woont.

Naam: Lyn (25)

Beroep: werkt in de kinderopvang

Netto maandsalaris: 2250 euro

Woonsituatie: woont bij ouders

De Spaarrekening van Lyn

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Om precies te zijn staat er nu 453 euro op.”

Ben je daar blij mee?

„Het is nou niet bepaald een flinke buffer en natuurlijk zou ik blij zijn met meer geld. Maar ik moet bekennen dat ik ook weinig moeite doe om te sparen. Dat is ook de reden dat ik nog bij mijn ouders woon: een combinatie van woningkrapte en te weinig geld.”

Waar gaat jouw salaris nu naartoe?

„Helemaal gratis woon ik niet, ik betaal mijn ouders maandelijks 500 euro. Dat doe ik sinds mijn twintigste – mijn ouders vonden het toen wel welletjes dat ze alle boodschappen en woonlasten betaalden, terwijl ik gewoon een normaal inkomen had. Dat ik nog thuis woon, à la, maar ik moest wel wat gaan bijdragen. Die 500 euro valt natuurlijk nog hartstikke mee. Verder kost mijn zorgverzekering zo’n 150 euro per maand, heb ik een telefoonabonnement en een eigen tweedehands autootje, gekregen voor mijn 21ste verjaardag, waar ik wegenbelasting en benzine voor betaal. Dan kom je al snel aan 1000 euro per maand.”

Dan hou je in theorie nog best een zakcentje over om te sparen, zou je denken.

„Ja, alleen hou ik ook enorm van shoppen. Het gezegde ‘shop till you drop’ is me nogal op het lijf geschreven. Zodra ik vrij ben, vind ik het héérlijk om de stad in te duiken en alle winkels af te struinen. Dat doe ik soms zelfs twee keer per week. Ik zie altijd wel weer iets nieuws wat hebberig maakt, en al heb ik tien zwarte truien, die elfde kan ik dan tóch niet laten liggen. Ook een valkuil: als ik ’s avonds op de bank zit nog even door wat webshops scrollen. Ik koop geen extreem dure kleding en shop vooral bij grote ketens, maar als je per keer 150 euro aftikt, kan het snel gaan.”

Puilt je kledingkast dan niet uit?

„Ja, en toch heb ik nooit iets om aan te trekken, haha. Ik merk dat ik ook wel snel raak uitgekeken op dingen. Ik gooi het niet weg, dat vind ik zonde – en klassieke items zoals een zwarte blazer en goeie jeans bewaar ik; de rest zet ik op Vinted. Dat levert niet extreem veel op, een paar euro per item, maar ik maak anderen er blij mee en ik kan dat geld weer voor iets nieuws gebruiken.”

Maar geef je dan echt nog 1200 euro per maand aan kleding uit?

„Dat niet, maar ik geef mijn geld wel uit. Aan etentjes met vriendinnen, weekendjes weg, vakanties, een kop koffie en een croissant bij het tankstation, en shoppen dus. Dat telt op.”

Krijg je veel kritiek op deze levensstijl?

„Best wel. Mijn ouders zien het met lede ogen aan. Die hadden allang gewild dat ik op mezelf ging wonen, maar zie maar eens een appartement te vinden in de huidige woningmarkt – laat staan een huis kopen. We hebben daar best vaak woorden over, dat ze willen dat ik iets van mijn leven maak. Terwijl ik denk: ik ben weliswaar 25, maar nog hartstikke jong. En wie weet loop ik volgende maand wel iemand tegen het lijf waarmee ik op den duur ga samenwonen – dan wil ik heus wel het huis uit. Maar goed, mijn ouders begrijpen er dus weinig van, maar ze zullen me ook niet zomaar op straat zetten. Vriendinnen vinden het hier en daar wel wat vreemd, die genieten juist van hun vrijheid of hebben een relatie, maar daar trek ik me weinig van aan – ik kan in elk geval wél altijd mee als iemand op stap wil.”

Knaagt het dan toch niet bij jezelf, of het wel houdbaar is?

„Oh, ik heb weleens een momentje hoor, dat ik denk: misschien is het tijd om volwassen te worden. Want laten we eerlijk zijn: door dat gat in mijn hand woon ik nog bij mijn ouders. Maar dan zie ik weer een leuke broek of trui en geef ik daar mijn geld aan uit. En ik heb ook niet het eeuwige leven; ik wil gewoon niet nu al krom hoeven liggen en dan later denken: maar wat héb ik toch goed gespaard.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Dat is het voordeel van hier wonen: ik heb geen studieschuld en heb mijn auto niet zelf hoeven betalen, dus dan kom je ook niet snel in het rood.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Niet per se, maar als ik verstandig zou zijn, dan zou ik natuurlijk meer moeten sparen.”

Wat is je beste financiële tip?

„Ik ben geen financieel wonder, dus geen tips van mij, haha. Maar als je geld zou willen besparen tijdens het shoppen, zeg ik: koop veel in de sale en probeer het later weer te verkopen via Vinted. Dan krijg je nog wat terug en is je geld niet helemaal weggegooid – en je maakt er een ander blij mee.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Deze voorgaande edities van Metro‘s wekelijkse rubriek De Spaarrekening zijn favoriet onder onze lezers:

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Vorige Volgende

Reacties