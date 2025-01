Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vijf vragen en antwoorden over de wapenstilstand tussen Hamas en Israël

Na vijftien maanden oorlog is er sinds gisteren een wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Vijf vragen en antwoorden hierover.

Sinds de aanslag van Hamas op 7 oktober 2023 tijdens een Israëlisch festival was het oorlog in de Gazastreek. Op die dag zorgde Hamas voor een slachting in Israël. We zijn in oorlog, meldde premier van Israël Netanyahu meteen. Israël reageerde allesverwoestend in Gaza. ‘Zelfverdediging’, meende Israël. ‘Genocide’, vonden tegenstanders.

1. Hoeveel doden en gewonden zijn er gevallen tijdens deze oorlog?

Tussen het moment dat de oorlog uitbrak tussen Hamas en Israël en het ingaan van het bestand vielen 46.913 doden in de Gazastrook, maakten de lokale gezondheidsautoriteiten bekend. In die periode raakten ook 110.750 personen gewond. Volgens een schatting van het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties eind vorig jaar is 44 procent van de doden kind en 26 procent vrouw.

De lokale autoriteiten gaan ervan uit dat het werkelijke dodental hoger ligt. Ze vermoeden dat nog zeker 10.000 lichamen onder het puin liggen. Ook de VN denkt dat het dodental nog fors zal oplopen door mensen die vermist zijn.

Tijdens het conflict zijn 405 Israëlische soldaten omgekomen, volgens het Israëlische leger. Bij de aanval van Hamas op Israël, de aanleiding voor de oorlog, kwamen meer dan 1200 mensen om het leven en werden 250 mensen als gijzelaar meegenomen.

2. Wanneer is het bestand van start gegaan?

Gisteren om 10.15 uur Nederlandse tijd is het bestand in de Gazastrook ingegaan. Hamas heeft Israël gisterochtend een lijst bezorgd met de namen van de eerste gijzelaars die worden vrijgelaten. Dat was een voorwaarde voor Israël om het bestand te laten ingaan. Het bestand had eigenlijk om 07.30 uur Nederlandse tijd moeten ingaan, maar dat tijdstip werd uitgesteld omdat Israël de namenlijst nog niet had ontvangen.

In de uren tussen het aanvankelijke startmoment en het werkelijke startmoment ging Israël door met aanvallen. Hierbij kwamen nog negentien mensen om het leven, nadat het startuur van het bestand met enkele uren was verlaat. Ook raakten tijdens het uitstel nog 25 mensen gewond.

3. Wat is er afgesproken in het bestand?

De eerste fase van het bestand bestaat uit een staakt-het-vuren van zes weken en de ruil van 33 Israëlische gijzelaars tegen 1904 Palestijnse gevangenen in diezelfde periode. Daarna volgen nog twee fases, waarin meer gijzelaars tegen gevangenen worden geruild.



In het tijdelijke bestand is ook afgesproken dat er zeshonderd vrachtwagens per dag de Gazastrook in zouden mogen. Deze zijn gevuld met spullen die nu het hardst nodig zijn, zoals eten, vaccinaties en brandstof voor bijvoorbeeld medische apparatuur en kachels. Ook onderdeel is dat zieke en gewonde mensen uit Gaza mogen voor een behandeling.

4. Hoeveel Israëlische gijzelaars zijn er vrijgekomen?

Hamas heeft gisteren bij het ingaan van het bestand eerst drie vrouwelijke gijzelaars vrijgelaten. Zij waren volgens het Rode Kruis in relatief goede gezondheid.

Een daarvan is de Brits-Israëlische Emily Damari. „Ik ben de meest blije persoon ter wereld”, schreef ze op Instagram. „Liefde, liefde, liefde”, staat op het account van Damari, meldt nieuwssite The Times of Israel. „Ik heb mijn dierbare leven terug.” Damari bedankte haar familie en vrienden voor hun steun en zei dat haar hart is „ontploft van vreugde”.

Zaterdag worden opnieuw Israëlische gijzelaars vrijgelaten die vastzitten in de Gazastrook, zei een hoge functionaris Hamas gisteren tegen persbureau AFP. De Amerikaanse president Joe Biden schreef op X dat binnen zeven dagen nog eens vier Israëlische vrouwen zouden vrijkomen.

Volgens Biden worden na de volgende vrijlating van gijzelaars om de zeven dagen steeds minstens drie gijzelaars vrijgelaten. Onder hen zouden ook twee Amerikaanse staatsburgers zijn.

5. Hoeveel Palestijnse gevangenen zijn er vrijgekomen?

In de nacht van zondag op maandag zijn de eerste negentig Palestijnse gevangenen vrijgelaten uit de Israëlische gevangenis.

Hamas heeft de vrijlating gevierd en het Palestijnse volk gefeliciteerd met de bevrijding van de Palestijnse gevangenen die afgelopen nacht aankwamen in de Gazastrook. Zij werden met gejuich ontvangen. Volgens Hamas vertoonden de gevangenen tekenen van verwaarlozing en uitputting.

