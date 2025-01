Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maarten van Rossem legt in De Slimste Mens zijn ‘kritiek’ op zwangerschappen van Eva Jinek nog maar eens uit

In zijn laatste dagen als éénkoppig jurylid van De Slimste Mens, heeft Maarten van Rossem gisteravond zijn kritiek op de twee zwangerschappen van Eva Jinek nog maar eens uitgelegd. De verklaring kwam na een vraag over de talkshowpresentatrice, die twee kinderen heeft van 6 en 1 jaar. Hoe zit dat precies?

De Slimste Mens begint maandag aan de finaleweek en de kennisquiz scoort weer prachtige kijkcijfers, die schommelen tussen de 1,5 en 2 miljoen. Quizmaster Philip Freriks en zijn kenniscompaan Maarten van Rossem zijn bezig aan hun 25ste seizoen en nemen daarna afscheid. Dat had van de historicus niet per se gehoeven, „maar logisch is het wel“. In verband met het naderende afzwaaien zijn deelnemers allemaal oud-winnaars of ‘memorabele finalisten’.

Talkshowtafelvraag in De Slimste Mens

Gisteravond kregen de kandidaten Anniko van Santen, Margriet van der Linden en Tom Roes (winnaar in 2015) een vraag over de talkshowtafel van Eva Jinek. Het meubelstuk van Eva heeft de vorm van een vrucht en de vraag in De Slimste Mens was: welke vrucht? Anniko van Santen wist te scoren: „De wereldberoemde avocado-tafel.” Philip Freriks: „Zeg Maarten, heb jij al eens aan die avocado-tafel gezeten?” Maarten van Rossem: „Nee.” Freriks verbaasd: „Terwijl jij zo close bent met Eva.” De Utrechter: „Nou, dat ligt tegenwoordig anders.”

Maarten van Rossem wil er wel over praten

Het was natuurlijk een handig introotje waarbij Philip Freriks precies wist wat Maarten van Rossem zou gaan vertellen. „Wil je erover praten?”, kopte Anniko van Santen het tussendoortje ook maar even in. Het Slimste Mens-jurylid: „Ik wil het best uitleggen. In onze podcast zei Tom (Jessen, red.): Eva Jinek is zwanger. Het was toen vijf jaar geleden dat ze nummer één had gehad en toen dacht ik aan mijn broer. Mijn broer en ik verschillen zeven jaar. Dat betekent dat je in je jeugd eigenlijk geen contact met elkaar hebt. Als jij 18 bent en je broer is 11, dan is hij een kind en jij bent al aan de vrijage.”

In de tv-pers stond toen: Van Rossem zaagt Jinek aan de enkels af.

Maarten van Rossem gaat verder: „Toen zei ik uit de losse pols, niet speciaal om kritiek te hebben: ik vind vijf jaar ook nogal veel. Ook 18 en 13 is al een grote afstand in die fase van je leven. Dat hele verhaal van mijn broer is er uit geknipt en in de tv-pers stond toen: Van Rossem zaagt Jinek aan de enkels af omdat zij te lang gewacht heeft met tweede zwangerschap. Dat was helemaal mijn intentie niet. Nogmaals, ik dacht aan mijn broer.”

⁉️ Finaleweek De Slimste Mens De Slimste Mens begint maandag aan de finaleweek en dus de laatste vijf afleveringen van Philip Freriks een Maarten van Rossem. Vanavond strijden Anniko van Santen, Tom Roes en Frank Heinen nog om een felbegeerd plekje. Kandidaten die we komende week terug zien om ‘de slimste der slimsten’ te worden, zijn Herman van der Zandt (hij wordt de nieuwe presentator van de quiz), Roelof de Vries, Donny Ronny (ooit Stefano Keizers), Klaas Dijkhoff en Lisa Loeb.

Maarten van Rossem, de bejaarde fossiel

Maar hoe verliep het verder tussen Maarten van Rossem en Eva Jinek dan? „Toen verklaarde Jinek dat zij zich niets hoefde aan te trekken van het commentaar van bejaarde fossielen op haar zwangerschappen.” Philip Freriks: „Laat staan van pedofiele Stalinisten.”

Huh? Die opmerking had weer te maken met de kijkersvraag van De Slimste Mens van gisteravond. Bea uit Nijmegen wilde van de juryvoorzitter weten wat hij ervan vindt dan sommige mensen hem belachelijk maken. Maarten van Rossem maakt zich niet druk: „Dat zie je natuurlijk vooral op social media en ik vind het vaak wel komisch. Ik word beschouwd als links, terwijl ik een heel gematigde sociaal-democraat ben. Maar tegenwoordig ben je dan gevaarlijk radicaal links. Vanuit het radicaal rechtse standpunt word ik dan neergezet als een achterlijke propagandist van de NPO.” Freriks met zeer beschaafde blik: „De leukste vind ik toch wel dat je als pedofiele Stalinist wordt neergezet.” Van Rossem: „Ik vond zelf de geestigste ‘hij is al jaren dood, maar hij weet het niet’.”

De Slimste Mens kun je terugkijken via NPO Start.

Reacties