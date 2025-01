Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Afvallen door prikwater? Het kan helpen, maar het is géén wondermiddel

Je normale glaasje water vervangen door prikwater en zo gewicht verliezen? Het klinkt als de simpelste optie ooit. Maar werkt het echt zo goed als sommigen beweren? De Japanse onderzoeker Akira Takahashi zocht het uit.

Prikwater zou je een vol gevoel geven, je stofwisseling een boost geven en zelfs je bloedsuikerspiegel verlagen. Allemaal factoren waardoor je sneller gewicht zou verliezen. Maar klopt dat wel?

De invloed van prikwater

Takahashi onderzocht het afgelopen jaar of prikwater echt zo’n grote impact heeft op je bloedsuikerspiegel en gewicht. Hij trok daarbij een opvallende vergelijking met hemodialyse, een behandeling waarbij afvalstoffen en overtollig water uit het bloed worden gefilterd. „Tijdens hemodialyse wordt het bloed alkalisch, wat CO2 produceert. Net zoals CO2 in bruiswater via de maagwand wordt opgenomen en glucoseopname kan stimuleren”, zo legt hij uit in het onderzoek.

Maar tegelijkertijd ondervond hij dat de invloed minimaal is. „Tijdens een vier uur durende hemodialysesessie wordt slechts een klein beetje glucose verbruikt. Het drinken van prikwater zal dit proces niet significant nabootsen”, benadrukt Takahashi.

Geen wondermiddel

Het helpt dus een beetje, maar een wondermiddel is het niet. Takahashi ondervond wel dat prikwater je hongergevoel kan onderdrukken en dat het natuurlijk een goed alternatief is voor frisdrank, maar het heeft ook een keerzijde. Zo waarschuwt de onderzoeker voor klachten als een opgeblazen gevoel, gasvorming en problemen bij mensen met een gevoelige maag of spijsverteringsklachten zoals reflux.

Experts blijven daarom ook sceptisch over het idee. „Bij gezonde mensen verandert bruiswater nauwelijks iets aan de bloed-pH, omdat het lichaam dit zelf reguleert”, legt diëtist Catherine Collins uit. Professor Keith Frayn van de Universiteit van Oxford voegt daaraan toe: „Zelfs als prikwater een klein effect op glucosegebruik heeft, leidt dat niet automatisch tot gewichtsverlies.”

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

