‘Extinction Rebellion bij wet behandelen als relschoppers, niet als demonstranten’

Extinction Rebellion blijft wegen als de A12 bij Den Haag en A10 rond Amsterdam bezetten als protest tegen de fossiele industrie (en bedrijven die dat financieren). De demonstranten volharden, terwijl aan de andere kant veel Nederlanders vinden dat ‘op die manier protesteren echt niet kan’. Hoe zit het met dat draagvlak inmiddels, na weer een A10-actie afgelopen zaterdag? En wat doet politiek Den Haag?

Talkshow Renze besteedde gisteravond weer eens aandacht aan Extinction Rebellion. Dit in de vorm van een peiling door Gijs Rademaker en Dilan Yeşilgöz, politiek leider van de VVD, uit te nodigen. Kort door de bocht: veel Nederlanders zijn wel klaar met dat bezetten van belangrijke verkeersaders en het opzadelen van de politie met heel veel werk en mankracht. Dat geldt ook voor Dilan Yeşilgöz. Zij vindt dat de demonstranten vooral relschoppers zijn.

Extinction Rebellion volhouders

Actiegroep Extinction Rebellion profileert zich als ‘gewone mensen, uit alle hoeken van het land en van alle leeftijden die zich ernstig zorgen maken over de klimaat- en ecologische crisis’. Hun zorgen worden gedeeld door veel Nederlanders, die manier waarop zij aandacht vragen is een heel ander verhaal. Extinction Rebellion vertelt bij acties op X altijd over de voortgang van een actie en 95 procent van de reacties op de posts zijn (bijzonder) negatief. Op tv stelde Jack van Gelder onlangs nog dat hij het liefst een tank over de mensen op de – toen – A12 zou zien rijden.

De groep bestaat echter uit behoorlijke volhouders, die continu stellen (zoals afgelopen weekend tegen ING): „Wij zijn niet te stoppen, fossiele financiering wel.” De demonstranten lieten zich ook niet tegenhouden door burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, die de actie van zaterdag verboden had.



Al onze rebellen zijn gearresteerd, maar wij geven ons niet gewonnen. Wij zijn niet te stoppen, ING’s fossiele financieringen wel! #StopFossieleFinanciering #Klimaatrechtvaardigheid pic.twitter.com/6ofVzVpv02 — Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) January 25, 2025

‘Extinction Rebellion bestaat uit relschoppers’

De politie hield Extinction Rebellion dit weekend tegen en bijna tweehonderd mensen werden opgepakt. Dat aanhouden heeft doorgaans geen consequenties. „Het heeft een daar-gaan-we-weer-gehalte inmiddels toch?”, vraagt presentator Renze Klamer aan Dilan Yeşilgöz. De VVD’er: „Ja, super frustrerend. Wat mij betreft zijn het geen demonstranten meer, maar mensen die het demonstratierecht aan het uithollen zijn. Die dat aan het ondermijnen zijn.

Als jij gevaarlijke situaties veroorzaakt, als jij een snelweg blokkeert en zoals laatst een ambulance verhindert om met een gewonde ergens op tijd in het ziekenhuis te komen… Weet je: dit zijn geen demonstranten meer, dit zijn relschoppers. Dit zijn mensen die ontzettend veel ellende veroorzaken. En daarbij ook nog eens honderden agenten bezighouden.”

👇 Beter een koppie thee dan de cel Het gaat al behoorlijk lang over Extinction Rebellion. De hoogste baas van het Openbaar Ministerie vertelde vorig jaar januari in WNL Op Zondag bijvoorbeeld dat het beter is om klimaatactivisten ‘uit hartelijkheid’ thee te brengen zonder mobiel toilet in de buurt, dan dat het strafrecht erbij gehaald wordt. Rinus Otte, de voorzitter van het College van procureurs-generaal, vond toen dat er te veel zaken op de plank liggen om ook nog klimaatactivisten die snelwegen blokkeren te vervolgen. „We vissen in een oceaan vol onrecht. We hebben onvoldoende vissersboten om alle onrecht op te hengelen en om daarvoor een veroordeling te krijgen.”

‘Alle gevoel voor realiteit kwijt’

Yeşilgöz wil zich als politica niet uitspreken over de gedachte achter of de inhoud van de demonstraties, wel over de manier waarop. „In Amsterdam en Den Haag zijn er bij elkaar opgeteld volgens mij 5000 demonstraties per jaar, daarvan gaat 98 procent goed. Iedereen mag ergens voor of tegen zijn, dat moeten we ook beschermen.” Wat de voormalig minister van Justitie en Veiligheid betreft raakt Extinction Rebellion de aandacht voor hun zaak echter kwijt. „De meeste Nederlanders kijken hiernaar en denken ‘wat bezielt je om een ambulance te verhinderen?’. Het zijn de dezelfde mensen die daarna gaan klagen dat het genevel wat op ze wordt losgelaten om ze weg te krijgen, dat zijn geen waterkanonnen, dat dat te koud was. Terwijl ze er tegelijkertijd voor zorgen dat een gewonde niet op tijd naar het ziekenhuis kan. Dan ben je alle gevoel voor realiteit kwijt.”

Maar wat moet er gebeuren dan? Yeşilgöz: „De politiek moet, hopelijk gaan we die kant op, de wet zo aanpassen dat je deze mensen kunt behandelen als de relschoppers die ze zijn en niet als demonstranten.” Wat de politica betreft worden actievoerders van Extinction Rebellion te veel beschermd.

Peiling over Extinction Rebellion

Gijs Rademakers vertelde bij Renze over een laatste peiling die RTL Nieuws over Extinction Rebellion heeft gehouden. Een grote meerderheid is tegen de manier waarop de demonstranten actievoeren, zo ook – speciaal voor Dilan Yeşilgöz uitgelicht – VVD’ers. Maar 2 procent van de VVD-kiezers is voor een blokkade, zoals we die op de snelwegen kennen. De gedachte erachter, het klimaatdoel, wordt veel meer gesteund: 47 procent (maar nog altijd niet de helft).

Voor de komende zomer krijgt de Tweede Kamer een rapport over de gang van zaken, gevolgd door een debat.

