Boerin Annemiek Koekoek na uitspraak over stikstof: ‘Met minder koeien kan ik de hypotheek niet meer betalen’

„Nog een stikstofuitspraak die negatief uitpakt voor het kabinet. Tja, als we wel nieuwe huizen willen, dan misschien toch maar die veestapel door de helft?” Zo begon Renze Klamer gisteravond zijn RTL-talkshow Renze. Hij besloot het er daarom over te hebben met boerin Annemiek Koekoek.

Een uitspraak van rechtbank Den Haag over stikstof deed gisteren nogal wat stof opwaaien. Samengevat: de Staat moet voor 31 december 2030 zorgen dat op de helft van de stikstofgevoelige natuur niet meer stikstof neerkomt dan die natuur aankan, zoals in de wet is vastgelegd. Greenpeace had de zaak tegen de Staat aangespannen en krijgt op veel punten gelijk.

Hoe de nieuwe stikstofplannen van het kabinet er na de uitspraak van de rechter uit gaan zien, kan landbouwminister Femke Wiersma nog niet zeggen. Wel is zij stellig over welke ingreep géén deel zal uitmaken van het nieuwe beleid: over gedwongen uitkoop van boeren heeft de coalitie afgesproken „dat we dat niet gaan doen”, benadrukt de bewindsvrouw. „En ik ga dat als minister ook niet meemaken.”

Annemiek Koekoek over stikstof

Annemiek Koekoek is zo’n boerin. Velen kennen haar als de dame die een man zocht in Boer Zoekt Vrouw en als deelneemster aan Expeditie Robinson, maar de kersverse moeder van een zoontje is toch vooral bezig met vee. Daarom sprak zij aan tafel in Renze over hoe zij, na de stikstofuitspraak, de toekomst van de boeren ziet.

„Een harde klap voor de Staat”, noemt presentator Renze Klamer de uitspraak over de strengere maatregelen tegen stikstof om de natuur te redden. „Allemaal leuk en aardig dat we meer huizen willen, maar de doelen die de Staat over stikstof heeft gesteld, worden niet gehaald.” Het kabinet komt er niet meer onderuit: de stikstofuitstoot moet omlaag. De rechter noemde daarbij nog een cijfer: 79 procent van de uitstoot wordt veroorzaakt door de landbouw.

‘Miljarden voor boeren in de prullenbak gesodemieterd’

Rob Jetten van D66 (en voormalig klimaatminister), ook aan tafel, vindt dat coalitiepartij BBB „grote beloften heeft gedaan, maar de problemen voor boeren eigenlijk alleen maar heeft verergerd”. „Er lagen miljarden klaar om de boeren te helpen die willen stoppen met hun bedrijf of willen verduurzamen. Die miljarden zijn allemaal afgeschaft. Provincies waren bezig met een programma om de natuur beter te beschermen en dat is ook in de prullenbak gesodemieterd.”

Melkveehouder Annemiek Koekoek heeft zo’n honderd koeien. Wat voor gevoel heeft zij overgehouden aan ‘de dag over stikstof’? „Ik ben natuurlijk niet verbaasd, maar wat de rechter ook heeft gezegd is dat de doelen voor 2025 niet haalbaar zijn. Maar ik denk dat de doelen sowieso helemáál niet haalbaar zijn. Al veeg je heel Nederland leeg, dan gaan we nog niet aan die stikstofdoelen komen. Ik vind ook, als boer zijnde: je kunt mij verantwoordelijk houden voor de stikstof die ik uitstoot. Je kunt me níet verantwoordelijk houden voor de stikstof die neerdaalt op een natuurgebied. Als ik m’n eigen situatie beschrijf: tussen ons bedrijf en De Drentsche Aa ligt een snelweg. Wie zegt welke stikstof daar neerkomt? je kunt wel zeggen ‘hé Koekoek stoot zoveel uit, dus die moet een eind terug’. Daar zijn mogelijkheden voor en dat heeft onze sector ook al aangegeven. Misschien minder koeien, maar ook qua efficiency voeren. Met ontwikkeling is een heleboel te doen.”

Of ik kan zeggen, wat een hele hoop collega’s van mij de laatste tijd doen: ‘Ik ga emigreren’.

Nu weer stikstof, dan weer dat

„Volgens mij ben jij de zesde generatie in een boerenfamilie”, stipt Renze Klamer aan. „Heb je dan het idee: ik krijg het hier nog weer benauwder van?” Annemiek Koekoek: „Ik ben nu zeven jaar boer geloof ik en er is constant wat. Er is nog geen jaar geweest dat het normaal is. Dan is er weer dit, dan is er weer dat. Ik wil gewoon een helder beleid. Zo van ‘wij verwachten dit van onze boeren’. Dan kan ik als jonge boer zeggen ‘okay, dat doe ik’. Of ik kan zeggen, wat een hele hoop collega’s van mij de laatste tijd doen: ‘Ik ga emigreren’. Dat is ook nog een optie.”

💰 Boete voor de Staat De rechter in Den Haag verbindt aan het bevel over stikstof een dwangsom van 10 miljoen euro. Die moet worden betaald als het stikstofdoel niet wordt gehaald. Er werd op sociale media gisteren veel over dat bedrag gesproken, want het lijkt niet echt veel geld voor de overheid. De mening die dan over nieuwe huizen klonk: „Bouwen bouwen bouwen en aftikken die 10 miljoen.”

Hypotheek en minder koeien

Renze: „Heb je aan emigreren gedacht?” De boerin: „Zeker, ja absoluut. Af en toe, als je een land met veel ruimte ziet, dan denk je er weleens aan.” Renze weer: „Maar je bent nog hier.” Annemiek Koekoek: „Ja, ik vind het gezellig hier in Nederland.”

En als van haar koeien de helft ‘opeens’ weg moet? „Dan heb ik een groot probleem, dan kan ik de hypotheek niet meer betalen. Ik wil best iets krimpen en ik wil ook wat doen qua innovatie.”

