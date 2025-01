Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voedselvergiftiging of buikgriep? Zo herken je het verschil

We hebben het allemaal weleens meegemaakt: je voelt je plotseling misselijk, je buik rommelt onheilspellend en je begrijpt niet zo goed waarom. Hoe weet je of je te maken hebt met voedselvergiftiging of buikgriep?

Hoewel de symptomen behoorlijk op elkaar lijken, zijn er belangrijke verschillen die je kunnen helpen om de oorzaak te achterhalen én sneller te herstellen.

Wat is voedselvergiftiging?

Het Voedingscentrum geeft aan dat voedselvergiftiging wordt veroorzaakt door het eten van besmet voedsel. Denk aan bacteriën of schimmels die zich hebben ontwikkeld door onjuiste bereiding, opslag of kruisbesmetting. Symptomen zoals diarree, misselijkheid, braken en maagkrampen komen, stelt het Voedingscentrum, vaak binnen enkele uren na het eten van besmet voedsel opzetten.

Wat typisch is aan voedselvergiftiging: het treft meestal mensen die hetzelfde besmette voedsel hebben gegeten. Heb je bijvoorbeeld met vrienden sushi gegeten en zijn jullie allemaal ziek? Grote kans dat voedselvergiftiging de boosdoener is.

Wat is buikgriep?

Buikgriep wordt veroorzaakt door een virus zoals het norovirus of het rotavirus. Dit is besmettelijk en verspreidt zich via besmette oppervlakken, handen of zelfs door druppeltjes in de lucht. De symptomen lijken veel op die van voedselvergiftiging: diarree, misselijkheid, braken, maar ook koorts en spierpijn komen vaker voor bij buikgriep.

In tegenstelling tot voedselvergiftiging duurt buikgriep meestal langer, vaak tot een week, en kun je het oplopen zonder dat voedsel er iets mee te maken heeft. Het kan bijvoorbeeld worden overgedragen via een zieke huisgenoot of een gedeeld oppervlak, zoals een deurknop, met een besmet persoon.

Hoe merk je het verschil?

Hoewel de twee veel op elkaar lijken en even vervelend zijn, is het toch fijn om te weten wat je nu precies hebt opgelopen. Zo merk je het verschil tussen voedselvergiftiging en buikgriep:

Tijdstip van de symptomen : symptomen van voedselvergiftiging beginnen meestal sneller, binnen een paar uur na het eten van besmet voedsel. Bij buikgriep kunnen de klachten pas een dag na blootstelling aan het virus beginnen.

: symptomen van voedselvergiftiging beginnen meestal sneller, binnen een paar uur na het eten van besmet voedsel. Bij buikgriep kunnen de klachten pas een dag na blootstelling aan het virus beginnen. Koorts en spierpijn : deze komen vaker voor bij buikgriep, omdat het een virale infectie is. Voedselvergiftiging leidt zelden tot koorts.

: deze komen vaker voor bij buikgriep, omdat het een virale infectie is. Voedselvergiftiging leidt zelden tot koorts. Besmettelijkheid : buikgriep is zeer besmettelijk. Als meerdere mensen in je omgeving ziek worden zonder dat ze samen hebben gegeten, is het waarschijnlijk buikgriep.

: buikgriep is zeer besmettelijk. Als meerdere mensen in je omgeving ziek worden zonder dat ze samen hebben gegeten, is het waarschijnlijk buikgriep. Duur: voedselvergiftiging duurt vaak 24 tot 48 uur, terwijl buikgriep een week of langer kan aanhouden.

Wat kun je doen?

Ongeacht de oorzaak is het belangrijk om gehydrateerd te blijven. Bij diarree en braken verlies je veel vocht. Water of bouillon helpt om uitdroging te voorkomen. Vermijd vet of zwaar voedsel en kies voor lichte maaltijden zoals crackers, rijst of banaan.

Bij voedselvergiftiging is het belangrijk om te achterhalen wat je hebt gegeten en, indien nodig, voedselveiligheidsinstanties in te lichten. Heb je buikgriep? Blijf thuis en vermijd contact met anderen om verdere verspreiding te voorkomen.

Wanneer moet je naar de dokter?

In sommige gevallen is het belangrijk om naar een dokter te gaan. Raadpleeg een arts als je last hebt van ernstige uitdroging (weinig plassen, droge mond, duizeligheid), bloed in je ontlasting, hoge koorts of als de symptomen langer dan een paar dagen aanhouden.

