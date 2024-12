Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Shownieuws-gezichten botsen over missverkiezingen: ‘Je trekt nu weer zo’n gezicht’

Missverkiezingen zijn niet meer van deze tijd, is inmiddels besloten. Maar dat is Shownieuws-gezicht Guido den Aantrekker het helemaal niet mee eens. Hij botste aan tafel onder meer met tafelgenoot Sandra Schuurhof. Dat mondde dus uit in gekibbel.

Na 35 jaar stopt de Miss Nederland-verkiezing. De wedstrijd om de knapste vrouwen zou niet meer van deze tijd zijn. Verschillende voormalig ‘missen’ reageren op het nieuws, waaronder Rikkie Kollé en Stephanie Tency. Hoewel de meeste ‘missen’ vertellen goede ervaringen te hebben, begrijpen zij ook dat tijden veranderen.

Missverkiezing niet meer van deze tijd

Bart Ettekoven noemt aan de Shownieuws-tafel op dat de missverkiezing de laatste jaren veel meer over de inhoud ging. Maar dat het daarom soms wat vreemd was dat de dames wel in badpak op een podium moesten. „Ik vind het wel een moedige en goede beslissing. Misschien is het inderdaad wel niet meer van deze tijd.”

Guido den Aantrekker vraagt zich af wie bepaalt dat zoiets niet meer kan. „Nou, de vrouwen zelf”, reageert tafelgast Sandra Schuurhof.

Guido den Aantrekker en Sandra Schuurhof botsen in Shownieuws

Maar Den Aantrekker gaat door. „Ik denk dat er nog genoeg vrouwen zijn die het hartstikke leuk vinden om daaraan mee te doen en helemaal geen interesse hebben om een boodschap of een goed doel over te brengen.” Waarna presentatrice Dyantha Brooks hem vraagt of mannen het belangrijk vinden dat een missverkiezing over wereldvrede of ‘stop pesten’ gaat of moet het gewoon gaan om een vrouw in een bikini? „Nee natuurlijk niet, het is entertainment. Wat is daar mis mee? Ik bedoel: maak voor andere mensen ook een Mister Verkiezing.”

„Het is toch gewoon een vleeskeuring?”, stelt Schuurhof. „Ja, maar dat maken we met z’n allen toch zelf wel uit? Als je er niet naar wil naar kijken, dan kijk je toch lekker niet?”, reageert Den Aantrekker. „Ja, maar je trekt nu weer zo’n gezicht Sandra alsof dat de normaalste zaak van de wereld is wat jij vindt, maar er zijn natuurlijk legio mensen die het hartstikke leuk vinden om te kijken naar een mooie vrouw. Laat die goede doelen en wat je met de wereld wil erbuiten, dat geloven we wel.”

‘Mooie vrouw op tv’

Maar Schuurhof is het niet met hem eens. „Het gaat er niet om dat je wil kijken naar een mooie vrouw, dat snap ik, maar waarom moet je die schoonheid meten en hoe meet je die schoonheid? Dat is niet meer van deze tijd. Dat zeggen die vrouwen zelf ook die hebben meegedaan, van: de lat ligt zo hoog, het is niet meer realistisch wat je naar andere vrouwen uitstraalt.”

Den Aantrekker vind het allemaal maar gedoe. „Je wordt tegenwoordig bijna tegen de muur gezet en geliquideerd als je het gewoon leuk vindt om een mooie vrouw op tv te zien.”

Je kijkt Shownieuws terug via KIJK.

Reacties