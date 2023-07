Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rikkie Kolle wil als Miss Nederland jonge queers helpen: ‘Wil een rolmodel zijn’

De 22-jarige Rikkie Kolle wil als Miss Nederland andere jonge queermensen helpen. Dat vertelt ze in een interview met persbureau ANP. „Ik wil een rolmodel zijn voor mensen, iets wat ik zelf vroeger om me heen heb gemist.”

De Amsterdamse Kolle won zaterdagavond als eerste transvrouw ooit de titel Miss Nederland. Volgens de jury straalde Kolle de hele show en heeft ze in het traject de grootste progressie doorgemaakt. „Zij heeft een ijzersterk verhaal met een duidelijke missie. De jury is ervan overtuigd dat de organisatie met veel plezier met deze jonge vrouw gaat samenwerken.”

Kolle op roze wolk

Twee dagen na de verkiezing zit Kolle nog steeds op een „roze wolk”. „Ik wil de jury en iedereen van het Miss Nederland team bedanken voor het vertrouwen, dit is pas het begin”, schrijft de 22-jarige op Instagram. De winst voelt onwerkelijk, schrijft ze, ook al is het nieuws inmiddels wereldnieuws. „Ik voel me op en top vrouw, het is my time to shine. Ik hoop dat mensen gaan inzien: wij queers kiezen hier ook niet zelf voor, laat ons in onze waarde.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maar naast vele positieve reacties, krijgt Kolle ook te maken met een hoop negativiteit. „Er zijn op sociale media mensen die mij haten om wie ik ben, en op wie ik zo trots ben. Dat doet wel pijn, het is anders dan wanneer er wordt gehaat op iets wat je doet.”

Voor Kolle zijn de reacties van vooral moeders moeilijk te verkroppen. „Ik hoop dat je met je eigen kind anders omgaat, vooral als je kind lhbti’er is. Ik wil een positieve kracht vormen op sociale media, want daar is het nodig. En wellicht in de toekomst scholen bezoeken om te praten over mijn ervaringen.”

Miss Nederland

Komend jaar zal Kolle zich als Miss Nederland presenteren. Ook vertegenwoordigt zij Nederland bij de Miss Universe-verkiezing. Kolle deed eerder mee aan de tv-modellenwedstrijd Holland’s Next Top Model. In 2018 behaalde zij de finale.