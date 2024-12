Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hotel AZC zet deuren open voor bezoek: ‘Noodopvang asielzoekers allesbehalve luxe’

Voor wie eens benieuwd is naar een noodopvang (en misschien ongezien denkt dat er ‘zoveel luxe voor asielzoekers’ is): je kunt nu kijken. Hotel AZC in Amsterdam heeft de deuren voor bezoek namelijk opengezet. Het doel is dat gasten in deze nagebouwde noodopvang eens zelf kunnen bepalen of asielzoekers ‘in weelde leven’ of niet. Actrice Katja Schuurman is een speciale gast en gaat er slapen.

Nagebouwd of niet, initiatiefnemer VluchtelingenWerk Nederland noemt het openzetten van de deuren van het asielzoekershotel ‘een uniek inkijkje’. Dat gebeurde gisteren en belangstellenden moeten er snel bij zijn: je kunt vandaag nog tot 18.00 uur terecht in het door de Syriërs Odai en Alaa geopende hotel.

Week van nieuws over asielzoekers

Het uitnodigen van Nederlanders in Hotel AZC in de hoofdstad gebeurt in een week met meer nieuws over asielzoekers. Zo gingen de door de overheid (minister Marjolein Faber) ingestelde en bekritiseerde grenscontroles maandag van start. Gisteren adviseerde de advocaat-generaal aan het Europese Hof van Justitie dat Nederland niet langer dan eerst de tijd mag nemen voor beslissingen over asielaanvragen. Het Europese hof oordeelt binnenkort of Nederland vijftien maanden in plaats van de normale zes over het beoordelen van een asielaanvraag mag doen.

Hygiëne, gebrek aan privacy en stress, onzekerheid

Volgens VluchtelingenWerk Nederland biedt het hotel dat je kunt bezoeken ‘een inkijkje in de slechte omstandigheden waar asielzoekers in ons land mee te maken hebben’. Wie binnenstapt, krijgt ‘het verhaal van de situatie in de verschillende noodopvanglocaties in Nederland te zien’. In ons land verblijven momenteel zo’n 36.000 asielzoekers in (crisis)noodopvanglocaties. Die blijven vaak jarenlang verborgen voor de buitenwereld, tot nu in Amsterdam.

Wat VluchtelingenWerk betreft zijn de omstandigheden verre van ideaal, terwijl veel landgenoten denken of vinden dat vluchtelingen in een soort paradijs terechtkomen. De organisatie ziet echter slechte hygiëne, gebrek aan privacy en stress, onzekerheid en depressie door continue overplaatsingen.

‘Misverstanden over locaties asielzoekers’

Frank Candel van VluchtelingenWerk: „We horen politici praten over versobering en ook in het publieke debat zijn er veel misverstanden over de opvang in Nederland. Dat vluchtelingen in luxe hotels verblijven. Maar de noodopvang is allesbehalve luxe. We nodigen daarom iedereen uit om zelf te komen kijken.”

Wie in Amsterdam vandaag nog komt kijken, krijgt een beeld van de slaapgelegenheid, het eten, het gebrek aan privacy en andere geïmproviseerde omstandigheden waar de asielzoekers maandenlang mee te maken hebben. Frank Candel ziet het openzetten van deuren als een „oproep om onverschilligheid te vervangen door empathie en mythen door feiten”.

Speciale gast Katja Schuurman

Actrice Katja Schuurman gaat een stapje verder dan alleen het AZC Hotel bezoeken. Schuurman gaat er met de eerder genoemde Syriër Odai in gesprek en blijft er ook een nachtje slapen. Odai kan haar veel vertellen, want hij verblijft al maandenlang in een noodopvang.

Je vindt het tot 18.00 uur geopende AZC Hotel aan de Stadhouderskade 156 in Amsterdam. Wil je meer over het inititiatief en het hotel weten als je vandaag niet in de gelegenheid bent: daar is een website voor geopend.

