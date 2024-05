Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit wordt mogelijk de nieuwe premier

Dick Schoof is de beoogd premier van het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB. Dat melden ingewijden. Eerder was Ronald Plasterk de belangrijkste kandidaat, maar die trok zich terug nadat hij onderwerp van onderzoek was geworden naar mogelijke malversaties rond de verwerving van patenten.

Schoof is op dit moment nog de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder was hij de baas van de inlichtingendienst AIVD en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

De vier partijen bereikten half mei een hoofdlijnenakkoord. Het nieuwe kabinet moet die plannen verder uitwerken. Het zal nog wel enige weken duren voordat het kabinet op het bordes staat.

ANP

Vorige Volgende

Reacties