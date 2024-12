Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ik Vertrek-kijkers dol op vader Pieter: ‘Een werkpaard van 83, geweldig!’

In Ik Vertrek liep het gisteravond weer eens ouderwets ‘heerlijk mis’, maar – dat moet ook gezegd – het liep nog beter af. Dat was onder meer dankzij de meehelpende vader Pieter, een krasse knar van 83 jaar. Kijkers blijken dol op deze man. Hij maakte wat hen betreft de uitzending, al waren er ook veel credits voor het Ik Vertrek-duo zelf, Marcel en Roan.

Ik Vertrek van AVROTROS volgt Nederlanders die een nieuw avontuur aangaan in het buitenland, vaak om een of andere bouwval te verbouwen tot een bed & breakfast. Soms staat niet een huis op instorten, maar de relatie (zoals eerder dit najaar bij een yoga-avontuur). Ik Vertrek trok gisteren als vanouds 1,2 miljoen kijkers. Zij zagen het Brabantse stel Marcel (54) en Roan (57). De eerste was ambtenaar en vulde zijn avonden bij een musicalvereniging, de tweede was een passievolle bouwvakker.

Weer eens een echt chateau in Ik Vertrek

Reuzehandig dat laatste natuurlijk, want de twee hebben – zo vertellen zij in Ik Vertrek – een chateau in Zuid-Frankrijk van ruim een half miljoen op de kop getikt („we zijn arm en een kasteel rijker”). Het is alsof we weer eens de familie Meiland terugzien, die hun tv-carrière ook met Ik Vertrek begonnen. Klein probleempje voor Marcel en Roan: dat kasteel staat al twaalf jaar leeg. Het werd bewoond, dan wel uitgewoond, door krakers en „andere louche types”. De ‘Ik Vertrekkers’ hebben gelukkig een extra budget van nog eens 500.000 euro. „Hier kunnen we wel een paradijsje van maken.”

Gelukkig kan die Roan dus lekker (ver)bouwen, pikt Marcel de bouwvakkersskills snel op en hebben zij Roans vader Pieter meegenomen. Meneer Pieter is 83 en wordt gedurende de uitzending zelfs 84. Hij was ook aannemer/bouwvakker en oogt nog behoorlijk fit. Hij is niet alleen mee om te klussen, maar zal ook op een eigen stekkie bij zijn zoon en schoonzoon gaan inwonen. Dat helpen blijft hij doen zo lang als het gaat. Typisch Pieter: „Nou ja, een jaar of zestien nog? Dan is het wel voorbij.”

Heel wat obstakels, zo hoort het in Ik Vetrek

Deze tachtiger steelt als je social media ziet duidelijk de harten van de kijkers, maar er moeten daar in Frankrijk heel wat obstakels worden overwonnen. Loslopende koeien van een buurman en een wespennest onder het dak worden redelijk snel overwonnen. Maar verder? Marcel loopt een spierscheuring in zijn arm op, een behoorlijke hoeveelheid grond ‘komt naar beneden’, waardoor een waterleiding knapt. Bij graafwerkzaamheden gaan er nog meer waterleidingen aan, zodat het halve Franse dorp zonder waterdruk komt te zitten. Het kasteeldak is lek, er zit (daardoor) vocht in de wanden. Balken onder het chateau zijn vergaan en zo gaat het maar door.

Ondertussen kukelt vader Pieter met een grote graafmachine twee keer om. Het blijft bij materiële schade en wat schrammen voor pa, maar toch. Later zit hij met een lach weer op de graver: „Kijk, ik heb een gordel om, mij kan niets gebeuren. Je kunt er beter om lachen dan om huilen.” Kijkers zien uiteindelijk dat de verbouwing toch uitstekend slaagt en dat de eerste gasten vol tevredenheid logeren. Dat budget van een half miljoen is nog niet eens half op, al moet er ook nog heel wat gebeuren.



Marcel durft het aan om het wespennest op het dak te lijf te gaan. 🐝 Maar wat doe je als de wespen terugslaan? 😬

📺 Kijk dinsdag 20.35 uur op @NPO1 naar #IkVertrek! RT = 💪 pic.twitter.com/U5wlDbWBsj — Ik Vertrek (@ikvertrek) December 2, 2024

‘Je wil vooruit hè, opschieten’

Met zijn harde werken en leuke uitspraken groeit vader Pieter voor de kijkers uit tot de held van de Ik Vertrek-aflevering. De karakters van de drie botsen soms en Pieter wil ‘s morgens al aan de slag als de twee ‘jongeren’ nog lekker aan hun koppie thee zitten. Hij concludeert op een rustige toon: „Ik ben blijkbaar te haastig. Je wil vooruit hè, opschieten. Die twee zijn heel kalm, daar moet ik aan wennen. En Marcel is een ambtenaar, dat is geen bouwvakker. Ambtenaren denken anders. Een bouwvakker pakt de machine en hup, aan de gang. Niet zeuren, maar doorgaan. Een bouwvakker is gewoon een beetje een ruw persoon. Vandaar dat ik af en toe omkiep, hahaha.” Een Ik Vertrek-kijker vindt het, zo meldt zij op X, maar wat prachtig: „Een werkpaard van 83, geweldig!”

Samen tv kijken is ook een dingetje. Marcel en Roan kijken het liefst alle voorrondes van het Eurovisie Songfestival, vader Pieter niet. „Ik kijk het liefst een cowboyfilm.” Over één ding is hij echter absoluut te spreken. Marcel blijkt niet alleen een ambtenaar, maar ook een uitstekende kok. Pieter: „Ik ben hier nu zes weken en heb nog niet één keer hetzelfde gegeten.” Dat was in Nederland voor pa, sinds hij zijn vrouw verloor, wel anders. „Toen at ik aardappelen met worteltjes en de volgende dag worteltjes met aardappelen.”

Reacties op vader Pieter

Op social media blijkt vader Pieter een man waarvan de tv-kijker houdt. Sowieso vonden kijkers het een fijne Ik Vertrek-uitzending. Een greep uit de reacties:



Wat een verademing. Er bestaat een leukere versie van Martien Meiland. #IkVertrek pic.twitter.com/0nDxtkF4FK — EricvdG (@GEricvd) December 3, 2024



Geweldig die vader, 84! Ik dacht dat hij jaren jonger was. Zuinig zijn op zo’n lieve vader #ikvertrek — Annemieke (@ABiesheuvel) December 3, 2024



Wat een positieve aflevering. Deze mannen weten hoe het heurt. Spreken de taal en kunnen goed klussen ik wens hun veel geluk, gezondheid en succes. Vette complimenten voor de vader. #IkVertrek — BEP SNEP (@BepvandenAkker) December 3, 2024



Deze #ikvertrek was leuk en … geen stroopwafels 😂😂 https://t.co/yx83mvXnPl — Annemarie Lootsma (@alootsma) December 3, 2024



Eindelijk eens mensen die weten waar ze mee bezig zijn…veel respect, ook voor de leuke vader…top hoor..👍#ikvertrek — HeKa (@ber5nice2) December 3, 2024



Die vader… een werkpaard van 83, geweldig!

#ikvertrek — trudel (@trudel8) December 3, 2024

