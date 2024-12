Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beau-kijkers storen zich aan ‘anticonceptie-toon’ voor vrouwen: ‘En de mannen die hen bezwangerden?’

Het aantal abortussen in Nederland stijgt en gisteravond werd onder meer aan tafel bij Beau besproken dat meer vrouwen geen anticonceptie gebruiken. Maar, voornamelijk vrouwelijke, kijkers storen zich aan het feit dat alleen vrouwen verantwoordelijk worden gehouden als het gaat om anticonceptie en genoodzaakt zijn hormonen te gebruiken.

Het aantal abortussen in Nederland stijgt. En 41 procent van de vrouwen die voor abortus kiest, gebruikte geen vorm van anticonceptie, blijkt uit onderzoek van expertisecentrum Seksualiteit Rutgers. Bij anticonceptiemiddelen kun je denken aan bijvoorbeeld het condoom, de pil, een koper- of hormoonspiraal of anticonceptiering. Al een tijd staat onder meer de anticonceptiepil vaker ter discussie, omdat meer vrouwen stoppen met de pil en geen hormonen meer willen slikken.

Abortusarts en huisarts praten bij Beau over anticonceptie

Aan tafel bij Beau zitten abortusarts Anneke van Soest en huisarts Stefan van Rooijen. De huisarts is bekend van TikTok-kanaal Dokters Vandaag, een kanaal bedoeld om medische desinformatie op sociale media tegen te gaan. Beiden zijn niet verbaasd over de cijfers van Rugers.

„Even voor de duidelijkheid, de rest gebruikt wel anticonceptie en is dan toch zwanger?”, vraagt tafelgast Marc-Marie Huijbregts. Waarna Van Soest uitlegt dat sommigen anticonceptie op de verkeerde manier gebruiken.

‘Hormoonfobie’ door social media

Volgens Van Soest onderschatten vrouwen hun eigen vruchtbaarheid. Maar ze noemt ook op dat vrouwen tegenwoordig meer afkeer tegen hormonen hebben. Waarna Van Rooijen aankaart dat die ‘hormoonfobie’ wordt aangewakkerd op social media. Volgens hem kunnen hormonen bijwerkingen hebben, maar geldt dat voor de meeste vrouwen niet. „En bij de vrouwen die dat wel hebben, zijn de bijwerkingen meestal na drie tot zes maanden weer verdwenen.”

Volgens tafelgast Huijbregts zijn mensen momenteel überhaupt huiverig voor medicijnen en pillen. „Dat vertrouwen ze allemaal niet. Dat is een trend die er ook door Covid bij is gekomen.” Dat beaamt presentator Beau van Erven Dorens: „Het wantrouwen van de wetenschap en gezondheidszorg.”

Temperatuurmethode

Van Soest geeft als voorbeeld dat vrouwen denken dat ze niet zwanger kunnen worden of de natuurlijke methode gebruiken. Met bijvoorbeeld een app die de vruchtbare dagen bijhoudt. „Maar dat zijn dan twee of drie dagen in de maand, maar wil je helemaal veilig zijn, dan moet je minstens negen dagen onthouding doen of aanvullende anticonceptie gebruiken.”

Aan tafel wordt onder meer de temperatuurmethode besproken. Daarbij meten vrouwen ‘s ochtends hun lichaamstemperatuur en aan de hand van die data kunnen ze bijhouden in welke fase zij in hun cyclus zitten en dus wel of niet vruchtbaar zijn. Van Soest vult aan dat het meestal om een combinatie van meetmethoden gaat. Waaronder een app die de cyclus in kaart brengt, temperatuurmetingen en het controleren van baarmoederslijm. „En dat zou richting kunnen geven.”

‘Toegenomen abortussen niet linken aan Rutgers-onderzoek’

„Maar ‘zou’ is het goede woord. Want het is natuurlijk helemaal niet safe“, aldus Van Erven Dorens. „Geen enkel anticonceptiemiddel is 100 procent safe, maar dit is wel een van de methoden die niet heel erg betrouwbaar is.”

Maar Van Erven Dorens vindt dat Van Soest nog voorzichtig is in haar beredenering. „Ik denk dat het niet helemaal juist is om de link te leggen tussen het aantal stijgende abortussen en het onderzoek dat is uitgekomen. Dat zijn twee losstaande onderzoeken en cijfers. Die conclusie mogen we nog niet trekken”, aldus de abortusarts.

Betrouwbare anticonceptie

Huisarts Van Rooijen zegt dat social media slechte raadgevers zijn als het om anticonceptie gaat. Daarna volgen een aantal video’s van social media waarin vrouwen uitleggen waarom ze geen hormonale anticonceptie gebruiken. „Pure misleiding, want er wordt ingespeeld op emotie. Vrouwen zitten terecht met vragen en willen weten wat het beste bij hen past. Maar je gaat dit geloven als er op jouw emotie wordt ingespeeld. Dan kun je niet echt rationele keuzes maken. En dan zal je sneller meegaan in dit soort verhalen.”

Volgen hem zijn hormonale anticonceptie, sterilisatie of het koperspiraal de meest betrouwbare opties. Van Erven Dorens vraagt of een spiraal en pil vergoed worden. Waarna de huisarts ‘ja’ antwoordt, maar hij wordt gecorrigeerd door zijn vrouwelijke tafelgenoten. „Nee, tot 18 jaar wordt het vergoed.” Uit de website van de Rijksoverheid blijkt dat hormonale anticonceptie tot 21 jaar wordt vergoed.

Impact van abortus

Volgens de abortusarts ervaart 10 procent van de vrouwen bijwerkingen van anticonceptie. 3 procent ervaart ernstige bijwerkingen. Een deel daarvan neemt die bijwerkingen voor lief, een ander deel wil stoppen met hormonale anticonceptie. „Maar de positieve effecten van de pil worden vaak niet genoemd. Onder andere het feit dat het beschermt tegen een onbedoelde zwangerschap.”

Want volgens Van Soest heeft abortus een behoorlijke, vooral mentale, impact op vrouwen. „We moeten het niet enorm problematiseren, maar we moeten er ook niet te licht over denken.”

Kijkers storen zich aan onderbelichte rol mannen

Van Rooijen noemt op dat iedere keuze een goede keuze is, als je het op de juiste informatie baseert. „Twijfel je? Ga dan in gesprek met de huisarts om te kijken wat in jouw situatie past. En dan kunnen sommigen kiezen voor minder betrouwbare opties als dat beter bij je past. En ook de mannen erbij betrekken. Zaad komt niet zomaar in de baarmoeder.” Waarna Van Erven Dorens zegt dat het om een gedeelde verantwoordelijkheid gaat.

Toch reageren, voornamelijk vrouwelijke, kijkers verontwaardigd. Omdat veelal in het nieuws komt dan minder vrouwen anticonceptie gebruiken. Maar dat de mannen die hen bezwangerden niet benoemd worden. Hoewel huisarts Van Rooijen gisteravond bij Beau een poging deed, blijkt dat sommige kijkers zich storen aan het feit dat de rol van mannen onderbelicht blijft. En vrouwen verantwoordelijk zijn voor de anticonceptie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

41% van de vrouwen die een Abortus ondergaan gebruiken geen anti conceptiemiddelen #Anno2024

Waar is de verantwoordelijkheid van de mannen gebleven?? #beau — Karin C (@ClementKarin) December 3, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zegt de abortusarts bij #Beau echt: "Als je niet zwanger wilt worden, moet je als vrouw toch wel een anticonceptiemiddel nemen."

Na wat lacherige opmerkingen aan tafel zegt ze: "We moeten abortus ook niet problematiseren maar er ook niet te licht over denken."

Joh.

Arts. — Karin-Rixt (@karinrixt) December 3, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bij het programma #Beau hebben ze het er eventjes over. Anticonceptie.

Voor de vrouw uiteraard. Wát een land. — Karin-Rixt (@karinrixt) December 3, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Beau Nou hoor ik de hele dag al over meisjes die geen #anticonceptie gebruiken. Om 100 redenen en influencers. En dus zwanger raken. Maar tot op heden geen woord over de mannen die hen bezwangerden. Die dus ook geen anticonceptie gebruikten. — clara legêne (@claar51) December 3, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waarom ligt het anticonceptiegebruik voornamelijk bij de vrouw qua verantwoordelijkheid? It goes both ways, dames en heren. #beau — mav (@mav__is) December 3, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Misschien zijn vrouwen het spuugzat dat zij als enigen verantwoordelijk lijken te zijn voor anticonceptie🙄 #Beau — Vanessa Herrewaarden (@Vanessavh) December 3, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoezo de focus alleen op de vrouw? Groot percentage mannen dan ook die geen condoom gebruiken. Waarom moeten vrouwen hormonen slikken.. laat die mannen maar is wat doen ook. 🤪#beau @BeauvanED — Sanzia Liliana (@SanziaLiliana) December 3, 2024

Je kunt Beau terugkijken via Videoland.

