Huwelijksaanzoek Vandaag Inside voer voor grappen en ongemak: ‘Plaatsvervangende schaamte’

Ga je tijdens een aflevering van Vandaag Inside op je knieën? Dan kun je rekenen op het nodige commentaar. En dat gebeurde gisteravond. Een man in het publiek besloot zijn vrouw ten huwelijk te vragen, maar de VI-gezichten kregen het niet voor elkaar om daar serieus op te reageren. En ja, dat werd ook wel ietwat ongemakkelijk.

Presentator Wilfred Genee noemt richting het einde van de uitzending op dat er een man in het publiek zit die wel erg op René van der Gijp lijkt. Er gaat een microfoon richting de man en Genee vraagt hoe het met hem gaat. „Naar omstandigheden goed”, antwoordt de man met bril.

Huwelijksaanzoek Vandaag Inside

„Je kunt er nu nog even over nadenken, maar wil je het nog steeds?”, zegt Genee cryptisch. „Ik heb nog 57 seconden toch? Zou dat lukken?”, reageert de man in het publiek. Hij pakt de microfoon en zegt nog even snel tegen Van der Gijp dat zij elkaar kennen van voetbalclub Sparta. „Ja, ja ja, maar ik weet niet wat je gaat doen, ga je zingen?”, zegt Van der Gijp.

Maar de man is niet van plan om te gaan zingen. „Lieve Irna, we kennen elkaar al 15, 16 jaar”, zegt de man, maar hij wordt onderbroken door Van der Gijp. „Dat is te lang.” Er volgt hard gelach, maar de man gaat verder. „We hebben bergen en dalen gehad. Het is eigenlijk cliché dat dit gedaan wordt, maar ik wilde het gewoon doen. Ik ben helemaal gek van je. En het kleine stukje ontbrak en dat kleine stukje zit hier. Dus ik wil vragen aan je: Wil je met me trouwen?”

VI-gezichten lukt het niet serieus te blijven

„Begin er niet aan meid”, roept Derksen. Waarna de studio opnieuw moet lachen. „Wel doen, is leuk”, regeert Van der Gijp. „Ja, al is het alleen maar voor de TV”, aldus Derksen.

Maar de man gaat toch echt op zijn knieën en het lijkt erop dat Irna ‘ja’ zegt, al is dat voor het kijkerspubliek niet helemaal duidelijk. Daarna begint de VI-studio te applaudisseren en zegt Genee: „Gefeliciteerd hè, goed gedaan”.

Valentijn Driessen: ‘Plaatsvervangende schaamte’

Dan valt het Genee op dat tafelgast en kijkcijferkanon Valentijn Driessen, die overigens wel vaker zijn ongezouten mening geeft, met zijn hoofd schudt. „Dit kan echt niet. Ik krijg plaatsvervangende schaamte.” Maar volgens Genee is het toch geweldig voor het koppel. „Ik geloof er gewoon niet in”, aldus Driessen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die vrouw vind t zo ongemakkelijk #vandaaginside — Jasper (@Jasszz27) December 3, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Veel romantischer kan het haast niet #vandaaginside — gerretje (@gerretje85) December 3, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#vandaaginside : dat ziet er uit als een NEE — Cath (@CathLouisa1976) December 3, 2024

