Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom gen Z’ers vaker overprikkeld zijn (plus tips om relaxter te leven)

Ben jij weleens overprikkeld? Overprikkeld zijn is een term die jongeren, generatie Z om precies te zijn, vaak gebruiken. Maar waar komt de behoefte aan meer prikkelarme plekken vandaan?

Generatie Z, geboren tussen 1997 en 2012, staat erom bekend meer voor zichzelf op te komen en vaker de rust op te zoeken. Oudere generaties noemen hen daarom regelmatig ‘sneeuwvlokjes’, omdat ze verwend zouden zijn. Maar is dat echt zo? Volgens Generatie Z-expert Danielle Schreurs valt dat reuze mee, vertelt ze in het AD.

Prikkels door social media

Hoewel gen Z’ers vaak minder werken, zijn ze wel de hele dag bezig op hun smartphone. Vijf uur schermtijd per dag is niet ongewoon binnen deze generatie. „Deze generatie zit meer op sociale media dan oudere generaties. Dat zorgt sowieso voor meer prikkels”, aldus Schreurs.

Daarnaast moeten er tegenwoordig veel meer keuzes worden gemaakt. Vroeger kwam nieuws via de krant, muziek via de radio en entertainment via lineaire televisie. Nu zijn er talloze apps voor elk van deze functies, en moet je ook nog eens alle sociale mediakanalen bijhouden. Trends en hypes waaien snel weer over, wat het moeilijk maakt om alles bij te benen.

‘Gen Z is bezig met neurodiversiteit’

Schreurs zegt dat generatie Z ook meer bezig is met neurodiversiteit. „Er worden steeds meer diagnoses gesteld. Gen Z houdt zich actief bezig met hun mentale gezondheid. Ze praten er meer over; het taboe is verdwenen.”

Veel gen Z’ers gaan ook op sabbatical. Hoe ze dat betalen, zocht Metro eerder al uit.

De oplossing lijkt simpel: verwijder een aantal apps van je telefoon en leg je telefoon vaker weg. „Maar een jonger brein heeft meer moeite om impulsen te beheersen. Totdat je brein volledig is ontwikkeld, rond je 25ste, ben je eerder geneigd dingen te doen die op korte termijn plezier geven”, aldus Scheurs.

Kloof tussen boomers en gen Z’ers

Er is een duidelijke kloof tussen babyboomers en gen Z’ers. Babyboomers zeggen vaak dat jongeren zich aanstellen. Millennials (geboren tussen 1980 en 1995) zitten daar precies tussenin, merkt Schreurs op. „Zij zijn zich meer bewust van wat mentaal wel en niet goed voor je is. Maar voor hen is de drempel om ruimte te vragen hoger.”

Wanneer je overprikkeld bent, snauw je mensen veel vaker af. Waarom dat is, lees je hier.

Af en toe even rust nemen kan goed voor je zijn. Om die reden richten steeds meer openbare locaties een prikkelarme ruimte in. In de Efteling kun je daar, zonder diagnose, terecht. Winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht heeft een stiltecentrum. En ook steeds meer festivals bieden zo’n ruimte aan.

Tips om relaxter in het leven te staan

Wie vaak overprikkeld is, staat niet zo relaxed in het leven. Je kunt dat veranderen door een paar aanpassingen te doen.

Zet je notificaties uit

WhatsApp, Instagram, TikTok, e-mail, je nieuwsapp en nog veel meer apps sturen notificaties. Dit zorgt voor prikkels. Zet zoveel mogelijk meldingen uit. Zorg dat je bijvoorbeeld alleen een melding krijgt als iemand je een privébericht stuurt. Je kunt ook instellen dat je de meldingen wel ziet, maar niet hoort of voelt.

Begin en eindig je dag niet met je telefoon

Check jij meteen je telefoon zodra je wakker bent geworden? Dan begin je je dag al met prikkels. Zorg ervoor dat je het eerste en laatste uur van je dag je telefoon niet gebruikt. Een goede en rustige ochtend- en avondroutine doet wonderen.

Besef dat je niet overal van op de hoogte kunt zijn

Het is onmogelijk om van alles op de hoogte te zijn. Je daarvan bewust worden kan voor een relaxte houding zorgen. Je mist hoe dan ook dingen. En dat is toch helemaal niet erg?

Kies je favoriete social media

Moet je echt actief zijn op Instagram, TikTok, Facebook, X, BlueSky, Reddit en dergelijke? Kies je favoriete platform uit en focus alleen daarop.

Vorige Volgende

Reacties