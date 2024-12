Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goudappels eindejaarstoetje van Oogappels, met mokkende Merel op haar best

Als je Metro op tweede kerstdag 2025 leest, dan is het met Oogappels na zeven seizoenen gedaan. Over. En uit. Voor wie nu stampvoetend als een kleuter door de kamer banjert: niet getreurd, zondag staat er nog een dessert van anderhalf uur op het programma, de film Goudappels.

Als kerstverrassing maakte NPO vanmorgen bekend dat hij nu al te streamen is.

Metro bekeek de film alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis. We konden eerlijk gezegd niet wachten op dit toetje, na ook die kerstfilm van twee jaar geleden. De allerlaatste partjes Oogappels zijn het echter nog niet. Aiko Mila Beemsterboer (Nina in Oogappels) vertelde onlangs in een interview met Metro dat de opnames van het slotseizoen – ja echt het aller-, allerlaatste – momenteel in volle gang zijn.

De herkenbaarheid van Oogappels

Maar eerst dus de special Goudappels, waarbij deze kijker er niet echt uitkwam wat die titel nou precies zegt. Maakt ook niet uit, bij Oogappels wil je veel van hetzelfde met telkens andere verhalen, wijsheden én dingen die behoorlijk herkenbaar zijn. En dat krijg je, net als in de serie, maar nu als ruim anderhalf uur durende film.

Alle ouders, kinderen en grootouders van Oogappels sluiten het jaar in Goudappels af. We zien de laatste dagen van jaar en een stukje van het nieuwe. Iedereen maakt zich op voor een feestelijke avond, waar dan ook, hoewel oudjaar sommigen ook een beetje mismoedig maakt. Zo beleven ze allemaal het middernachtelijk uur op hun eigen manier. Tijd om de balans op te maken én voor goede voornemens. De vraag natuurlijk ook: loopt de oudjaarsnacht voor iedereen zoals verwacht?

Van fomo tot saai

De ouderen in Goudappels („wij kijken wat meer terug”), die de kijkers net als in Oogappels vanaf de bank toespreken, vinden het maar niks dat de jonge generatie niets wil missen. „Alles moet maar spectaculair. Fomo noemen ze dat, fear of missing out. En die bucket lists, daar word ik toch zóó moe van.” Ondertussen gaat iedereen door wat voor reden dan ook ‘onder een bepaalde druk’ richting oudejaarsavond. Op de achtergrond klinkt Under Pressure van Queen en David Bowie.

Anti-vuurwerklobby en Jannetje

Een paar voorbeelden? Merel (Malou Gorter) overpeinst het jaar waarin zij kanker kreeg (en er van genas), wat moet ze nu met de rest van haar leven? Ze denkt aan een anti-vuurwerklobby of zoiets. Hoe zal de grote stap voor Fabie (Bracha van Doesburgh) lopen, nu zij tegen haar eigen verwachtingen in haar huis verkoopt en bij haar jonge lover Laszlo (Minne Koole) intrekt? En wat vinden die soms bokkende ouders van haar – die ze niet meer ziet – ervan?

Jan (René Groothof), de vader van Tim (Jeroen Spitzenberger) verzucht elke oud & nieuw dat hij Jannetje honderd jaar geleden op een schoolfeest heeft laten staan. „Jannetje was op mij, ik niet op haar. Toen kwam ik maar niet opdagen.” Jan heeft spijt. Kleinzoon Max (Ciraj Amalal) vindt haar online uiteraard binnen twee tellen. Krijgt de kijker een afgeleide van All You Need Is Love?

Problemen in Oogappels

Oogappel-fans weten natuurlijk dat Lieke (Susan Radder) zwanger is van Wouter (Idriss Nabil). Dat ze de baby gaan houden, willen ze iedereen nog voor de jaarwisseling vertellen. Alleen… nou ja, laat maar. Er gebeurt op dat vlak een hoop.

Hansje (Juna de Leeuw) heeft ondertussen pas écht een probleem: welk-feest-moet-ik-nou-heen-stress. Een werkelijk probleem is er trouwens wel en dat heeft weer te maken met haar zwangere zus. Marcel (Mike Libanon) is begonnen met een nieuwe baan in een opvanghuis voor ouders met een ernstig ziek kind. Het is misschien wel het meest serieuze deel van de Oogappels-film, maar ook dat moet er bij deze titel standaard zijn. Denk nog maar eens terug aan de sterfscène van de vader van Erik (Ramsey Nasr), in najaar 2023.

Dat was het qua ‘verklappen’ wel even (en het is nog lang niet alles).

Wie zoenen er?

We weten dat hordes Oogappels-kijkers fan zijn van het personage van Malou Gorter en we kunnen beloven: je krijgt mokkende Merel op haar best. Enne… er wordt in deze film gezoend!, serieus gebekt. Maar door wie? Ja….

Dat verraden we natuurlijk niet. Net als welke oudere deze Goudappels beëindigt met een mooie ‘fomo- en jolo-mededeling van een boomer’.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Noot: het is maar een idee hoor, maar hé, ook eind 2025 nog maar een toetje doen?

Goudappels is zondag om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1, maar nu (donderdag 26 december) al te streamen op NPO Start.

