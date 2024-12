Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kremlin: onderzoek naar vliegtuigcrash bezig, speculeren verkeerd

Het Kremlin vindt het verkeerd om nu te speculeren over de oorzaak van de dodelijke vliegtuigcrash in Kazachstan. Het onderzoek loopt nog, aldus een woordvoerder. Onder meer Oekraïne wijst naar Russische betrokkenheid.

Het passagiersvliegtuig van Azerbaijan Airlines stortte woensdag neer in het zuidwestelijke Aktau, onderweg van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe naar Tsjetsjenië in Rusland. 38 van de 67 passagiers en bemanningsleden kwamen om het leven.

Onder meer Oekraïne denkt dat het toestel is neergeschoten door de luchtverdediging van Rusland. The Wall Street Journal schrijft dat de crash „waarschijnlijk” is veroorzaakt door Russisch luchtafweergeschut. De krant baseert zich op informatie van de Oekraïense autoriteiten, Russische militaire bloggers en luchtvaartexperts.

Vogel in motor

Volgens de Russische luchtvaartautoriteit was een vogel in de motor gevlogen. Azerbaijan Airlines zei aanvankelijk dat het toestel door een zwerm vogels ging, maar weigerde te speculeren over de toedracht van de crash. De betrokkenheid van vogels wordt door sommige luchtvaartexperts in twijfel getrokken, mede door beelden die op sociale media rondgaan van de uitwendige beschadigingen aan het vliegtuig.

Reddingswerkers hebben de zwarte dozen geborgen, die zouden moeten helpen bij het vaststellen van de oorzaak van de crash. Ook de lichamen van de overleden inzittenden zijn geborgen. De inzittenden van het neergestorte vliegtuig kwamen uit Azerbeidzjan, Kazachstan, Kirgizië en Rusland.

NAVO condoleert

De NAVO roept op tot een „volledig onderzoek” naar het neerstorten van het Azerbaijan Airlines-toestel. Een woordvoerder meldt dat er wordt meegeleefd met de nabestaanden en slachtoffers van de crash. „We wensen degenen die gewond zijn geraakt een spoedig herstel toe.”

ANP

