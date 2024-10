Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mark Baanders worstelt met kinderwens: ‘Evenveel recht om een kind te krijgen als een heterokoppel’

Mark Baanders (26) vertelde gisteravond bij Renze op Zondag over zijn kinderwens, maar dat die wens door zijn geaardheid ook een stuk ingewikkelder is. Hij maakte de documentaire Baanders wil een Baby erover. En hij vertelt hoe moeilijk het is om als homoseksuele man een kinderwens te hebben.

De meeste mensen kennen Mark Baanders als de brutale PowNed-verslaggever met de hese stem. Maar in zijn nieuwe documentaire laat hij een hele andere, kwetsbare, kant van zichzelf zien. Toen Baanders aan de documentaire begon, had hij een relatie. Met deze jongen zag hij zijn toekomst voor zich, maar het koppel ging uiteindelijk uit elkaar.

Mark Baanders bij Renze op Zondag

Volgens Baanders kwamen hij en zijn ex-partner erachter hoe moeilijk en plastisch het is om als homostel een kind te krijgen. Zijn documentaire is bedoeld om een inkijkje te geven in zo’n beslissing. En tegelijkertijd begon Baanders aan de documentaire met een dosis liefdesverdriet. „Man, waar ben je aan begonnen?”, vraagt presentator Renze Klamer. Maar volgens Baanders was het maatschappelijke doel groter en belangrijker dan zijn privéleven.

Meerdere vrienden die in de documentaire voorbij komen, raden het Baanders af om vader te worden. „Je bent chaotisch, nooit op tijd, te veel feestjes, de was staat nog bij je moeder”, somt Klamer op. „Ik heb evenveel recht om een kind te krijgen als ieder ander (hetero)koppel.” Hij schrok van de reacties van zijn vrienden. „Alsof ik door een ballotagecommissie moest. Zo van: ‘Moet je dat nou wel doen?’ Maar dat is niet de vraag van deze documentaire. Dat mag ik doen als ik dat wil.”

Kinderwens als je homo bent

Volgens Baanders wordt het hem, omdat hij met een man samen is, moeilijker gemaakt dat heterokoppels. „Vragen als: kun je het wel echt? Kun jij er wel voor zorgen? En met mij heel veel anderen.” Klamer noemt op dat dat soort vragen aan veel ouders worden gesteld, als een soort realitycheck. Maar volgens Baanders duurt het traject dat hij ingaat jarenlang. „Het is niet zomaar in negen maanden, met een glaasje rode wijn op het nachtkastje en een leuk kaarsje aan gebeurd.” Maar volgens Klamer gaat het bij bijna niemand op die manier.

In de documentaire spreekt Baanders ook met een een andere jongen die homo is. Hij vindt dat twee mensen van hetzelfde geslacht niet samen een goede opvoeding kunnen geven. „Daar was ik het zo mee oneens. Juist ook omdat ik bij hem een kinderwens bespeurde, maar hij wilde het zelf niet, omdat hij dacht dat het niet kon. Dat was voor mij zo pijnlijk om te horen”, zegt Baanders.

Draagmoeders en ‘ontbrekende moeder’

Uit gesprekken met een psycholoog concludeert Baanders dat liefde geven het allerbelangrijkste is bij het opvoeden van een kind. En dat andere zaken, zoals een huis of financiën, minder belangrijk zijn. „En liefde geven is niet per se iets vrouwelijks.” Volgens tafelgast Angela de Jong hoeft het helemaal niet aan moederliefde te ontbreken, bijvoorbeeld met gedeeld ouderschap. Maar volgens Baanders zitten aan co-ouderschap ook nadelen.

Baanders legt uit dat hij met potentiële draagmoeders ging speeddaten. Maar dat levert ook veel competitie op. „Dan staan er bijvoorbeeld om één dame, acht mannen heen, van: ‘Kies mij’.”

‘Nog maar 26’

De kinderwens van Baanders staat momenteel even op een lager pitje, omdat hij wel graag een partner wil. Maar hij blijft er toch mee bezig. Klamer attendeert Baanders erop dat hij nog maar 26 jaar is. „Maar het is ook iets waar je veel voor moet sparen en het zijn trajecten die jaren in beslag kunnen nemen. Ik ben nu wel jong en ik zou mezelf nu niet als honderd procent capabele vader zien. Maar ja, time-management. Ik wil op mijn 31ste, 32ste kinderen. Ga er maar aanstaan”, aldus het PowNed-gezicht.

Je kijk Renze op Zondag terug via Videoland.

Reacties