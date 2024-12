Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kritiek op onderwijsakkoord: ‘Historische blunder’ en ‘Toekomst is de dupe’

De kogel is door de kerk. De coalitie en vier oppositiepartijen hebben een overeenstemming bereikt over de begroting van onderwijs. Zowel partijen op de linkerkant van het politieke spectrum als onderwijsorganisaties zijn niet te spreken over het akkoord.

Het kabinet wilde 2 miljard euro besparen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daar keerden CDA, SGP, ChristenUnie, JA21 en D66 zich tegen. Die laatste partij stapte eerder uit het overleg met de coalitie. De coalitie heeft de steun van de oppositiepartijen nodig, omdat zij in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Al eerder werden de partijen het eens om bijna 750 miljoen euro minder te bezuinigen. Ze moesten het alleen nog eens worden over hoe dat moest worden betaald.

💶 Welke bezuinigingen zijn van tafel en hoe wordt dat betaald? De partijen zijn onder meer overeengekomen dat de langstudeerboete (282 miljoen) van tafel gaat, er veel minder wordt bezuinigd op de maatschappelijke diensttijd (130 miljoen) en 75 miljoen bezuinigen op de lerarensalarissen wordt teruggedraaid. Om dit te betalen wordt er bezuinigd op trainingen van medisch specialisten na hun opleiding en wordt geld gevonden bij de onderuitputting van de ov-studentenkaart.

„Het is niet een fraaie begroting. We hebben een slechte begroting minder slecht gemaakt”, aldus CDA-leider Bontenbal. „Er ligt een pakket waar we allemaal mee kunnen leven” zegt Geert Wilders (PVV), die opgelucht is dat de partijen eruit zijn gekomen. Opluchting is er ook bij Mirjam Bikker (ChristenUnie), maar ze zegt ook „hier niet te staan om de coalitie overeind te houden, ik sta hier wel om de onderwijsbegroting te verbeteren”.

Onder meer GroenLinks-PvdA, DENK en de SP wijzen erop dat er nog steeds meer dan een miljard euro op onderwijs wordt bezuinigd. Luc Stultiens (GroenLinks-PvdA) noemt het akkoord „nog erger dan verwacht”. Hij vindt het een ‘historische blunder’ dat alsnog 1,2 miljard euro wordt bezuinigd, mede dankzij de steun van de vier oppositiepartijen. „CDA, CU, SGP en JA21 helpen liever het kabinet dan het onderwijs uit de brand.”

Ook Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) spreekt van „een historische vergissing”. Volgens haar was het beter geweest als de vier oppositiepartijen de begroting niet hadden gesteund. SP-leider Jimmy Dijk vindt „niets constructiefs aan oppositiepartijen die meewerken aan bezuinigingen van 1,2 miljard euro op het onderwijs van onze kinderen en jongeren”. Stephan van Baarle (DENK) vindt het „onbegrijpelijk dat het CDA en de ChristenUnie dit extreemrechtse PVV-kabinet in het zadel houden”.

Ook D66, dat eerst meeonderhandelde, is niet enthousiast. D66-leider Rob Jetten reageert afgemeten. Hij vindt het goed dat de vier oppositiepartijen de bezuinigingen „iets hebben verzacht”. Toch vindt hij dat het kabinet te veel bezuinigt op het onderwijs. Zijn partijgenoot Jan Paternotte is minder mild. „De grootste verliezer van het begrotingsakkoord is de wetenschap”, twittert hij. Volgens Volt-leider Laurens Dassen is „de toekomst de dupe” van het akkoord. “Deze kortzichtige bezuiniging op onderwijs is een heel dure fout.”



Ook onderwijsorganisaties uiten kritiek

Organisaties in het onderwijs zijn ook niet te spreken over de bezuinigingen op het onderwijs. Voorzitter Abdelkader Karbache van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zegt blij te zijn om te zien dat alle protesten door studenten en docenten hun vruchten hebben afgeworpen „Maar het is bij lange na niet genoeg om de onderwijskwaliteit op peil te houden” vindt Karbache. „1,2 miljard aan bezuinigingen zorgt er nog steeds voor dat opleidingen verdwijnen en docenten ontslagen moeten worden. Toekomstige generaties zijn daar de dupe van.”

Karbache stelt dat het wegvallen van de langstudeerboete „echt een last van onze schouders” is. De LSVb-voorzitter hint op hardere acties tegen de overgebleven bezuinigingen. „Het is aan studenten om weer de toekomst te redden.”

‘Wetenschap grote verliezer’

Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland benadrukt dat in het pakket ruim een half miljard aan bezuinigingen blijft staan voor het hoger onderwijs en wetenschap. „Wetenschappelijk onderzoek is de grote verliezer van deze deal. Dat is bijzonder slecht voor de toekomst van Nederland, omdat kennis onze belangrijkste grondstof is”, zegt voorzitter Caspar van den Berg. Hij laat weten dat universiteiten zich zullen blijven verzetten tegen de bezuinigingen.

WOinActie vindt de deal tussen de coalitie en de oppositiepartijen ‘volstrekt onvoldoende’. Het enige lichtpuntje dat oprichter Rens Bod van WOinActie ziet is dat de langstudeerboete verdwijnt. „Heel fijn voor de studenten” zegt Bod daarover, die verder totaal niet te spreken is over de onderwijsbezuinigingen. Hij vreest dat daardoor in het wetenschappelijk onderwijs veel internationaal talent gaat verdwijnen en dat dit ten koste gaat van de internationale concurrentiepositie.

Ook voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Mylou Miché is „echt heel erg blij” dat de langstudeerboete niet doorgaat. „Dat is een opluchting voor studenten.” Maar het ISO blijft kritisch tegenover alle onderwijsbezuinigingen staan, zo zegt Miché. „Zolang er bezuinigd wordt op hoger onderwijs, zijn wij tegen.”

