VVD wil dat overlastgevende arbeidsmigranten met terugkeerpremie Nederland verlaten

De VVD wil overlastgevende arbeidsmigranten ‘verleiden’ ons land te verlaten met een zogehten terugkeerpremie. „We hebben wel beleid om mensen hier naartoe te halen, maar we hebben geen beleid om mensen terug te sturen.”

VVD-Kamerlid Thierry Aartsen vertelt over zijn ‘terugkeerplan voor arbeidsmigranten die voor overlast zorgen’ tegen Eenvandaag: „Arbeidsmigranten die hier dakloos en soms verslaafd zijn, moeten we terug kunnen sturen naar het land waar ze vandaan komen.” Hoe zo’n terugkeerpremie volgens Aartsen in elkaar steekt? De politicus wil dat het kabinet de mogelijkheid verkent om de sociale premies die arbeidsmigranten hebben opgebouwd in een keer uit te laten betalen.

Arbeidsmigranten kwamen bij VVD al eerder aan bod

In augustus sprak de VVD’er ook over arbeidsmigranten, toen in het AD. Insteek van het interview was toen dat de coalitiepartij minder arbeidsmigranten naar Nederland wil halen. In een visie schreef Thierry Aartsen dat we deze mensen ook nodig hebben. „Wij willen niet naar nul. We hebben werknemers uit andere landen hard nodig, maar het moeten er wel minder worden dan nu.

Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) was het deels met de VVD eens, maar ze benadrukte dat arbeidsmigranten in de landbouw van groot belang zijn. Wiersma wil „op een constructieve manier” het gesprek aangaan over de mogelijke beperking van arbeidsmigratie. „Maar voorlopig zijn arbeidsmigranten toch ook voor de landbouw nog van groot belang”, zei zij in reactie op het plan van Thierry Aartsen en zijn partij om het aantal arbeidsmigranten te beperken.

‘Haal het AOW-bedrag naar voren’

Nu gaat het dus over de mogelijkheid arbeidsmigranten terug te sturen naar hun land van herkomst. Met een terugkeerpremie: „Denk bijvoorbeeld aan de AOW. Over veertig jaar krijgen arbeidsmigranten die hier hebben gewerkt een heel klein beetje AOW uitgekeerd. Mijn voorstel is om dat bedrag naar voren te halen op voorwaarde dat ze terugkeren.”

👇 Hoeveel arbeidsmigranten zijn er? Vorig jaar waren er zo’n 800.000 arbeidsmigranten die in Nederland werkten. Hoe groot de groep overlastgevende arbeidsmigranten precies is, is volgens de VVD lastig te zeggen.

Volgens Aartsen is het bittere noodzaak actie te ondernemen. „We zien in te veel gevallen dat het fout gaat. Arbeidsmigranten belanden op straat, raken verslaafd, raken dakloos. Wij vinden dat er daarom een actief terugkeerbeleid moet komen.”

Bijna driekwart van de grote gemeenten ervaart inmiddels veel problemen met migranten die voor werk kwamen, blijkt volgens Eenvandaag uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. Bij bijna de helft van de gemeenten zijn de problemen het afgelopen jaar zelfs ‘sterk toegenomen’. En ook verantwoordelijk minister van Sociale Zaken Eddy van Hijum erkende deze week in een brief aan de Tweede Kamer dat de arbeiders uit het buitenland overlast veroorzaken.

Reacties