Tom Waes ‘undercover’ in retraite en ging confrontatie aan met sluipmoordenaar stress

Tom Waes is voor een tv-programma de confrontatie met (zijn) stress aangegaan. Hij besloot proefkonijn te zijn in een sociaal experiment: tien dagen in totale sociale isolatie. In talkshow Humberto sprak de acteur er gisteravond over. „We willen afgeleid worden, heel confronterend om niets te hebben.”

„Ik ben Tom Waes en ik heb stress”, zegt hij aan het begin van zijn onderneming. „En blijkbaar ben ik niet alleen. Stress is de volksziekte nummer één. Daarom doe ik mee aan een stress-experiment, om van mij een kalmer mens te maken.”

Tom Waes in Kalm Waes

„Tom Waes ging van Kamp Waes naar Kalm Waes (de titel van de serie, red.)”, noemt presentator Humberto Tan de actie van de Vlaamse acteur van die grote Netflixhit Undercover (Metro sprak hem over de serie). Tan had zelf maar wat graag in het ‘retraite-huisje’ van Tom Waes gezeten. „Totaal afgelegen, er was helemaal niets, geen geluid…” De Belg vult gelijk aan: „Geen klok, geen horloge, geen radio, niks.” Geen tv en internet ook trouwens. „Wat miste je het meest in die periode?”, vraagt Tan. Waes: „Uiteindelijk is gebleken dat ik mensen miste, sociaal contact.” Hij wijst op een professor die hem heeft onderzocht en een boek over het onderwerp heeft geschreven. „Zij zegt: vriendschap en sociale relaties rond je, die zorgen ervoor dat stress omlaag gaat.”

Nou, die mensen om zich heen had hij dus tien dagen lang niet. Hij noemt Kamp Waes als drukbezet man ‘misschien wel de grootste uitdaging van zijn leven’. De acteur die naar een Nederlands idee eerder ook Het Verhaal van Vlaanderen maakte, had geen idee wat hem te wachten stond en gaf zich over aan het experiment. Tom Waes wilde dat graag toen hij hoorde dat stress de op één na grootste doodsoorzaak ter wereld is, na kanker. „Ze zochten iemand die een druk, jachtig bestaan heeft en zijn toen bij mij terechtgekomen. Maar ik mocht niets weten.”

‘Je moet, moet, moet, moet’

„Had jij stress?”, wil Humberto Tan weten. Tom Waes: „Ja, ik ben getest. Net zo veel stress als elke gemiddelde Vlaming. Een bakker die er voor moet zorgen dat zijn toonbank elke dag gevuld is, iemand die in een fabriek werkt of voor televisie, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Deadlines halen, je komt thuis en hebt kinderen en je relatie. Je moet je familie verzorgen, zien dat er voldoende geld is. Je moet, moet, moet, moet.”

Uiteindelijk is gebleken dat ik mensen miste, sociaal contact.

De tv-ploeg zag Tom Waes in zijn afgelegen huisje constant. Hij werd bestudeerd, maar wist ook dat niet. Natuurlijk wist hij dat er camera’s waren die hij achter spiegels niet kon zien. Waes voelt zich achteraf een soort bekeken dier. Het proefkonijn mocht alleen op een klein stukje wei wandelen en had allerlei sensoren op zijn lichaam waarvan hij niet wist wat die deden.

Tom Waes hoorde acht dagen niets

Na een dag of acht stond er een ijsbad klaar, waarin Tom Waes moest gaan zitten. Hij wist daar al mee om te gaan en kreeg „een euforisch gevoel”. Terug in het huisje en na acht dagen niets te hebben gehoord, werd een playlist met voor de tv-maker belangrijke muziek afgespeeld. Wie Kalm Waes gaat kijken, ziet wat er gebeurt. „Amai, dat komt binnen zeg.”

Een andere tafelgast van Humberto, Amerika-kenner Michiel Vos, stipt aan „dat tien dagen toch helemaal niet zo lang is?” Tom Waes: „Ik dacht net hetzelfde en dacht ach, ik pak een boek en het vliegt voorbij.” Er was alleen geen boek. „Nou ja, af en toe eentje. Maar dan ging het over ademhaling of medidatie.” „Wij zijn zo gewend om ons te willen laten afleiden”, legt hij uit. „Of dat nou een boek is of TikTok voor jongeren, we willen afgeleid geworden. Het is heel confronterend om niks te hebben. En dan zelf nadenken: wie ben ik, wat is belangrijk voor mij?”

En nu?

Kan Tom Waes in zijn inmiddels weer gewone leven nog iets gebruiken van die tien dagen totale afzondering? „Ja, meditatie en ademhaling. Ik had niet gedacht dat ik, de rationele, dat ooit zou zeggen. Ik heb op Terschelling gewerkt en ben daar in de duinen in kleermakerszit gaan zitten. Gewoon zitten. Ik heb zelfs niet bijgehouden hoe lang. Nee, ik had nooit gedacht dat ik dat zou zeggen.”

